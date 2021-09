Les 5 séries devenues un phénomène sur les réseaux sociaux

Il y a eu de nombreuses séries à succès tout au long de l’histoire de la télévision, mais rares sont celles qui ont réussi ces derniers temps à rester parmi les principales tendances des réseaux sociaux. Celle-ci est donnée par un grand nombre d’audience, des événements de l’intrigue ou de grandes théories qui se déchaînent dans chacun de ses épisodes. Comme exemple de cette fonctionnalité, nous vous apportons 5 productions devenues des phénomènes internet à l’époque. Revoyez la liste !

+5 séries devenues phénomènes dans les réseaux

Si nous parlons de séries populaires et d’innombrables théories, Dark ne devrait pas être laissé de côté. D’origine allemande, elle est arrivée en 2017 et a rapidement séduit le public avec une histoire de voyage dans le temps. En 2020, après la troisième saison, elle a pris fin, mais elle reste dans la mémoire des fans et des abonnés de la plateforme Netflix.







– Pics jumeaux

En 1989, David Lynch a donné vie à l’un des grands phénomènes les plus connus à la télévision. Ce spectacle mystérieux a engendré des milliers de théories, de complots et même d’études spécifiques pour ses rebondissements inquiétants. En 2017, il est revenu avec une saison de plus et Twitter a multiplié les discussions avant chaque épisode.







Le service de streaming Netflix commence à dire au revoir à l’une de ses émissions les plus populaires, puisqu’il y a quelques semaines la partie 1 du dernier volet a été lancée et le 3 décembre les 5 épisodes qui clôtureront l’histoire arriveront. La création d’Alex Pina a attiré des millions de fans à travers le monde, dans différentes langues, de sorte que chaque première les oblige à marathon.







– Les morts qui marchent

L’une des principales séries qui a mené les tendances aux Etats-Unis le dimanche et dans le reste du monde le lundi soir avec l’arrivée de chaque épisode. Ils diffusent actuellement leur saison 11, qui marquera la fin de la fiction d’AMC, et elle n’échappe pas à la ferveur des fans.







La série HBO, qui a culminé dans sa huitième saison en 2019, n’était pas seulement un phénomène internet unique, car chaque dimanche était vécu comme l’avant-première d’un événement sans précédent. Si le dernier opus n’a pas répondu aux attentes des fans, force est de constater que GOT occupe une place privilégiée dans l’histoire de la télévision.