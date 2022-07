Les 5 séries à regarder dès maintenant sur Netflix pour ne pas rater Stranger Things

Depuis 2016, choses étranges Il est devenu l’un des grands phénomènes télévisuels mondiaux et a de nouveau été confirmé le week-end dernier, où ils ont sorti le volume 2 qui clôturait sa quatrième saison sur le service de streaming. Netflix. Comme prévu, les nouveaux chapitres ont fait fureur et les téléspectateurs ont vibré avec les scènes les plus marquantes, mais ils savent aussi qu’ils devront attendre la fin.

Dans le tome 1, la bande d’amis se sépare pour la première fois et doit traverser les traumatismes laissés par la bataille de Starcourt, qui a principalement touché Eleven et Max. Maintenant au lycée, ils essaient de mettre ce qui s’est passé derrière eux, mais tout change lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle commence à traquer Hawkins avec des morts macabres. Ensuite, l’identité de la personne derrière le méchant et les grandes conséquences de l’Upside Down dans la ville nous seraient révélées.

Ce quatrième volet n’a fait que battre des records d’audience et se positionne actuellement comme le deuxième programme le plus regardé de l’histoire de la plateforme, derrière Le jeu du calmar. Selon les dires de ses créateurs, les scripts de la saison 5 commenceront à être écrits en août, et David Harbour a déclaré que le tournage commencerait l’année prochaine pour une première à la mi-2024. L’attente sera éternelle, mais elle sera peut-être plus agréable avec la liste suivante. Regardez ces séries sur Netflix pour ne pas manquer Stranger Things !

+5 séries à regarder sur Netflix pour ne pas rater Stranger Things

5-Van Helsing

An: 2016

Saisons: 5

Créé par: Neil La Bute

Protagonistes: Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdahl, David Cubitt, Vincent Gale.

Terrain: Vanessa Helsing se réveille, après avoir passé des années dans le coma, dans un monde dominé par les vampires. En tant que descendante du mythique Van Helsing, elle est le dernier espoir de l’humanité de ne pas être condamnée.

4- Faction d’Octobre

An: 2020

Saisons: 1

Créé par: Damien Kindler

Protagonistes: Tamara Taylor, JC MacKenzie, Aurora Burghart, Gabriel Darku, Maxim Roy.

Terrain: October Faction suit l’histoire d’un couple de chasseurs de monstres, Fred et Deloris Allen, et de leurs enfants jumeaux adolescents, Geoff et Viv. Suite au décès du père de Fred, Samuel, la famille décide de retourner dans leur ville natale de Barrington-on. , pour organiser les obsèques.

3- L’ordre secret

An: 2019

Saisons: deux

Créé par: Denis Heaton

Protagonistes: Jake Manley, Sarah Gray, Matt Frewer, Sam Trammell, Max Martini, Adam DiMarco.

Terrain: Un jeune étudiant qui souhaite venger la mort de sa mère conclut un pacte avec un ordre secret et se retrouve impliqué dans un combat entre loups-garous et magiciens qui utilisent la magie noire.

2- L’Académie des Parapluies

An: 2019

Saisons: 3

Créé par: Jérémy Slater

Protagonistes: Elliot Page, Robert Sheehan, Adam Godley, Cameron Britton, Kate Walsh, David Castaneda, TJ McGibbon, Tom Hopper.

Terrain: Il raconte la vie des membres séparés d’une famille de super-héros appelée Umbrella Academy – Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror et White Violin – qui travaillent ensemble pour résoudre la mort mystérieuse de leur père tout en faisant face à de nombreux conflits. en raison de leurs personnalités et capacités divergentes.

1- Sombre

An: 2017

Saisons: 3

Créé par: Baran bo Odar

Protagonistes: Louis Hofmann, Anna König, Roland Wolf, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Sebastian Rudolph

Terrain: Après la disparition d’un jeune homme, quatre familles désespérées tentent de comprendre ce qui s’est passé alors qu’elles dévoilent un mystère tordu qui s’étend sur trois décennies… Saga familiale aux accents surnaturels, « Dark » se déroule dans une ville allemande, où deux mystérieux Les disparitions révèlent la double vie et les relations brisées entre ces quatre familles.

