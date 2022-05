Les 5 premiers téléphones qui arriveront avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

in

Partager

Le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 est le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour. Mais, quels mobiles le transporteront ?

Qualcomm a enfin présenté le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1, son processeur mobile le plus puissant et avancé à ce jour, qui donnera vie aux mobiles haut de gamme les plus puissants qui devraient être lancés tout au long de l’année 2022.

Au cours de sa présentation, Qualcomm lui-même et certaines de ses marques associées ont profité de l’occasion pour annoncer l’arrivée des premiers mobiles basé sur cette nouvelle plateforme. Ainsi, nous avons pu savoir quelle serait la premiers téléphones avec Snapragon 8+ Gen 1 qui arrivera sur le marché.

Xiaomi 12 Ultra

Le propre PDG de Xiaomi en a profité pour faites de la publicité sur votre profil Twitter l’arrivée d’un nouveau produit phare de la marque basé sur le processeur Snapdragon 8 Gen 1.

D’après ce que nous avons pu savoir jusqu’à présent, ce modèle sera également le terminal choisi par Xiaomi pour lancer son collaboration récente avec Leical’entreprise historique axée sur la photographie.

Pour autant que nous sachions, le Xiaomi 12 Ultra serait dit modèle, et son arrivée est prévue pour cet été prochain. Il est fort probable, oui, que son lancement a lieu exclusivement en ChineAu moins au début.

OSOM VO 1

OSOM, la startup créée par certains des anciens membres d’Essential, présentera très prochainement le OV-1son premier smartphone Android axé sur la confidentialité.

Nous avons déjà pu jeter un œil à l’appareil et à certaines de ses fonctionnalités, et maintenant nous savons aussi que Il sera basé sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.. Cela a été confirmé par propre entreprise sur son Twitter.

realme GT 2 édition maître explorateur

Un autre qui ne manquera pas la fête Snapdragon 8+ Gen 1 est vraiment. La société chinoise a annoncé sur son profil weibo que le realme GT 2 édition maître explorateur Il arrivera très prochainement, et il équipera le nouveau processeur vedette lancé par Qualcomm.

OnePlus 10Ultra

Après un OnePlus 10 Pro décaféiné, la marque entend retrouver sa place sur le segment premium avec un appareil à la hauteur. Cet appareil serait le supposé OnePlus 10Ultradont l’arrivée a été confirmée sur Weibo à un moment donné au troisième trimestre de cette année.

ASUS ROG Téléphone 6

Bien sûr, de nouveaux mobiles de jeu arriveront également basé sur cette plateforme. La première d’entre elles serait ASUS ROG Phone 6, comme la marque l’a annoncé sur son profil Twitter.

Rubriques connexes: Portable

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂