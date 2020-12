Les 5 Pokémon les plus puissants de la première génération

Pokémon ne serait pas la méga franchise qu’il est aujourd’hui sans la région de Kanto et les 150 Pokémon, qui ne connaît pas le PokéRap Vous ne savez pas de quoi je parle et c’est pourquoi nous vous apportons le top des 5 Pokémon les plus puissants de la première génération, dans la région de Kanto. (N’inclut pas les légendaires).

5 Gyarados est l’évolution de Magikarpe, Pokémon le moins puissant de tout Kanto à cause de cela et à cause de leur dragon de fureur (Même si ce n’était pas un dragon) gyarados est capable d’utiliser des attaques d’eau et créer de grands ravages dans Pokémon plus petit que lui (et qu’il est super gros).

4 Vileplume le Pokémon végétal le plus efficace de toute la première génération, avec ses compétences avec les spores, Vileplume il est capable de dormir, empoisonner et même paralyser leurs adversaires pour les achever avec des attaques spéciales basées sur le type de plante.

3 Alakazam, l’évolution de Kadabra via échange, très peu d’autocars ont eu l’opportunité de décrocher un Alakazam pour ton aventure, tes attaques psychique Ils sont uniques et capables d’abattre des Pokémon beaucoup plus gros et plus puissants que lui.

2 Charizard est la dernière évolution de Charmander, l’une des initiales de Kanto et un favori des fans du monde entier, pas pour rien avec sa capacité à apprendre pince de métal et vol accompagné de lance-flammes fait de lui le bon adversaire pour la plupart situations.

1 Dragonite, le dernier pokemon du seul lignée évolutive de type Dragon de la première génération, Dragonite c’est littéralement un Charizard mais adapté à des situations plus favorables avec son type Dragon, la force Oui la vitesse ils sont restés; Cela fait de lui le Pokémon le plus apte étant un style semi-légendaire dans la première génération de Pokémon.