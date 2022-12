Les 5 pires films de 2022

in

Films

2022 a eu de nombreux moments forts en termes de films, mais il y avait aussi des titres oubliables qui ont reçu d’excellentes critiques. Les pires!

© IMDbLe pire de 2022

2022 a laissé de grands films aux cinéphiles parmi lesquels on peut souligner homme chauve-souris, Pinocchio de Guillermo del Toro Oui Panthère noire : Wakanda pour toujours. Cependant, il y avait aussi de la place pour quelques déceptions que les critiques spécialisés ont eu l’occasion de cataloguer avec des notes très basses alors que le grand public n’avait pas le meilleur consensus pour ces titres.

+Les pires films de 2022

.5. Adam noir

Le film avec Dwayne Johnson raconte l’histoire de Teth Adam, un puissant anti-héros qui se réveille après 5 000 ans de sommeil profond et retrouve sa terre dominée par un groupe de mercenaires au moment même où la Justice Society of America veut le neutraliser à tout prix. tandis qu’une nouvelle menace est prête à détruire la planète telle que nous la connaissons. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’acceptation de 39%..

.4. désabusé

C’est la suite du film Enchanted de 2007, qui revient cette année avec ce film mettant en vedette Amy Adams, Patrick Dempsey et James Marsden. Le public était aux anges en apprenant la nouvelle mais le résultat sur grand écran fut une grande déception. Les adeptes de cette franchise estiment que la deuxième partie est loin d’être mémorable pour le public. 37 % sur les tomates pourries.

.3. Jurassic World : Dominion

Cette fois, les dinosaures sont présents partout dans le monde quatre ans après la destruction d’Isla Nublar. L’intrigue a un plus qui est le croisement des protagonistes des nouveaux films, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum des bandes originales. Même cela n’a pas sauvé ce film lorsqu’il s’est agi d’être catalogué par des spécialistes. 29 % d’acceptation sur les tomates pourries.

.2. Morbius

Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius fait un pari désespéré. Bien qu’au premier abord cela semble être un succès radical, une noirceur se déchaîne en lui. Les spécialistes de Rotten Tomatoes lui attribuent une acceptation de 15%.

.1. Diana : la comédie musicale

Probablement l’un des pires, sinon le pire, film à avoir frappé le monde du cinéma en 2022. Beaucoup pensent que le film avec Jeanne de Waal a souffert d’un point de vue réalisation, d’autant plus qu’il essaie de se prendre au sérieux. échoue lamentablement à cet égard. Les spécialistes de Rotten Tomatoes n’ont eu aucune pitié au moment du catalogage avec 12% d’acceptation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?