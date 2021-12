Les 5 personnages qui apparaîtront prochainement dans le MCU

Continue à grandir! le Univers cinématographique Marvel est en constante expansion depuis sa création en 2008 avec sa première entrée : Hombre de Hierro. Des équipements tels que Vengeurs et les gardiens de la Galaxie Ils ont déjà plusieurs films sur le dos et cette année ils ont même fait leurs débuts Éternels, moins connu du grand public. Les nouvelles sur l’actualité de merveille C’est le multivers et dans ce contexte, nous aurons les débuts de nombreux personnages.

Aujourd’hui, il n’y a pas que dans les films la possibilité de voir nos héros et méchants préférés faire leurs débuts dans le Univers cinématographique Marvel. Il y a aussi la plateforme de streaming Disney +, où par exemple le Dieu de la Déception, Loki, avait son propre spectacle. De la même manière, de nombreux autres personnages du MCU feront leurs débuts en streaming. Nous allons passer en revue quelques personnages qui sont sur le point d’arriver dans cet univers.

Les personnages qui feront leurs débuts dans le MCU

5. Éros

Techniquement, il est déjà apparu dans le MCU dans une scène post-crédits dans Éternels. Il est le prince de Titan et frère de Thanos. Il est également connu sous le nom de Starfox et a la capacité de contrôler les émotions des autres. Dans les romans graphiques, il faisait partie des Avengers et des Dark Guardians. Dans le MCU, il apparaîtra sûrement dans la suite de Éternels et les billets « Cosmique » De la marque.

4. Chevalier de la Lune

C’est un ancien agent de la CIA et mercenaire qui, lors d’une visite dans une fouille archéologique, est trahi par son patron et laissé pour mort. Ensuite, le Dieu de la Lune Khonshu, lui propose d’être son avatar sur Terre. De cette façon est né Chevalier de la lune, qui possède des pouvoirs surnaturels par rapport aux différents cycles lunaires. Une curiosité ? Il souffre d’un trouble de la personnalité multiple. Il sera interprété par Oscar Isaac dans Disney +.

3. Hulk

Après une blessure, jennifer walters reçu une transfusion sanguine d’urgence de son cousin, Bruce bannière, et a acquis une version plus douce de sa condition comme Ponton. De cette façon, Walters devient une grande et puissante version verte d’elle-même, tout en conservant largement sa personnalité. Quoi Ponton, elle devient plus forte à mesure que sa colère grandit. Dans les éditions ultérieures de la bande dessinée, sa transformation est permanente. Tatiana Maslany vous fera vivre dans Disney +.

2. Lame

C’est un anti-héros qui vit pour une seule raison : chasser les vampires ! Sa mère a été mordue par l’une de ces créatures avant sa naissance et par conséquent Lame Il a acquis les capacités surhumaines d’un suceur de sang sans leur faible pour le soleil. C’est précisément pour cette raison que les vampires le connaissent comme le Gardien de jour. Lame arrivera au MCU dans la phase 5 et sera joué par Mahershala Ali.

1. MODOK

Votre nom signifie Organisme mobile conçu pour tuer. Le premier MODOK est un ancien employé de Mécanique d’idée avancée, une organisation de trafiquants d’armes spécialisée dans l’armement futuriste. Il subit d’importantes expériences médicales mutagènes conçues à l’origine pour augmenter son intelligence. Il se rebelle plus tard contre ses maîtres et prend le contrôle de l’AIM. Les rumeurs indiquent que ce méchant fera ses débuts dans le prochain épisode de L’homme fourmi.

