Les 5 personnages les plus populaires du manga "Homme de tronçonneuse"

Homme de tronçonneuse C’est sans aucun doute un manga très populaire même si sa version animée par Studio MAPPA, Bien que sa première partie soit terminée, les fans ont participé à une récente enquête pour savoir qui étaient les plus populaires et nous avons ici les 5 premières places. (SPOILERS possibles)

Numéro 5: Reze (Bomb Girl)

Reze, sans aucun doute est venu pour rester non seulement dans le cœur de Denji mais aussi dans le nôtre, avec une attitude très sincère à la fin, ce personnage a démontré son pouvoir sous sa forme Bomb Girl et tout (ou la grande majorité) voulait que Reze et Denji le fassent. soyez heureux, mais comme nous le savons, un Makima est venu entre eux pour kidnapper Reze.

Numéro 4: Denji (Chainsaw Man)

Denji est le personnage principal de Chainsaw Man et le chien autoproclamé de Makima, la plupart des fans l’aiment pour la façon dont il déconstruit le héros typique de Shonen pour sa capacité à résoudre les problèmes de la manière la plus absurde possible, nous ne pouvons pas l’imaginer un autre personnage étant Homme à la tronçonneuse.

Numéro 3: Puissance

Uno de los principales demonios de Chainsaw Man es Power, nuestra Mitomana favorita, muestra su lado tierno y familiar en los últimos tomos del manga y todos deseamos que vuelva a ver a Denji y sean felices con la relación familiar que fueron forjando a lo largo de la série.

Numéro 2: Makima

Makima est le personnage le plus aimé et le plus détesté de Chainsaw Man, si un jour vous voyez un cosplay ou un fan art de Makima sur les réseaux sociaux, assurez-vous que quelqu’un va aboyer. Makima est le personnage le plus mystérieux de tout Chainsaw Man, mais sa grande faiblesse est sans aucun doute la carnita rôtie.

Numéro 1: Aki

Aki peut être pédant au début, mais au fur et à mesure que le manga progresse, les lecteurs deviennent friands du personnage et de sa conviction de se venger du Demon Gun, Aki est le meilleur ami de Denji et Power, il les déteste mais au fond, il l’a sa fonction de frère aîné au sein du groupe et selon le démon du futur, «un sort terrible l’attend».