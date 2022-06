Les 5 moments les plus émouvants de Friends

Opinion

La série créée par David Crane et Marta Kauffman a fait ses débuts à la télévision il y a près de trois décennies et a marqué à jamais les sitcoms. En 2021, HBO Max a publié une émission spéciale qui lui est dédiée.

©IMDBLa série s’est terminée en 2004.

Parmi les sitcoms les plus importantes de l’histoire, où des productions telles que Bureau, Comment j’ai rencontré votre mère Soit Marié avec des enfants, il y a deux productions qui se disputent généralement le titre d’être la plus aimée. Il s’agit de Seinfeld Oui copainsqui a marqué toute une génération entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Des deux, celui qui s’est caractérisé par les moments les plus émouvants est celui qui a créé David Crane et Marta Kauffmanqui s’est réunie l’année dernière avec hbo max avec toute la distribution originale.

+ Des moments entre amis pour s’exciter

5 – Quand Monica et Chandler peuvent adopter

Après avoir réalisé qu’ils ne pouvaient pas être parents biologiquement, Monica et Chandler ils commencent la tournée pour voir comment ils peuvent adopter. Alors ils se croisent Érica, une jeune femme qui est tombée enceinte mais ne peut pas s’occuper de ses enfants. Après avoir vu tout le parcours judiciaire et les rebondissements avec le personnage incarné par anna farison les voit entrer dans la pièce et prendre dans leurs bras pour la première fois Erica et Jack.

4 – Quand Ross prononce le nom de Rachel lors de son mariage avec Emily

marié trois fois ross geller sur toute la série. Il a également divorcé trois fois, mais l’une d’entre elles a fait pleurer et pleurer tout le monde: quand il s’est trompé de nom à l’autel, épousant Emilie À Londres. Dès lors, commence le parcours du personnage qui recroise sa route avec celle de Rachelpetit à petit, comme le souhaitaient tous les fans de la série.

3 – Le mariage de Phoebe et Mike

Pour beaucoup, mike hannigan devrait être considéré comme le septième ami du groupe. Après divers personnages qui allaient et venaient entre les départements de Chandler et Joey, Monica et Rachel, Phoebe et Rossest apparu celui interprété par Paul Rudd. D’abord un peu réticent à vouloir se marier, il finit par être convaincu que se donner entièrement à Phoebe Cela comprenait la réalisation de son rêve de se marier. Les voir dire oui sur ce plateau totalement enneigé a été une étape inoubliable dans la série.

2 – La proposition de Monica à Chandler

Le couple qui est né par accident et qui s’est avéré être le meilleur de toute la série. Quand les fans de copains ils ont vu Monica et Chandler ayant une rencontre informelle à Londres, le désir de les voir grandir en couple n’a pas tardé à grandir. Après quelques contretemps mineurs, il était temps pour la demande en mariage cahoteuse. Par chance, Joey c’est lui qui les connaissait et les comprenait le mieux, et c’est lui qui a réussi à apporter une Chandler sur le point de s’effondrer directement à la surprise de monica. Scintillant.

1 – « Je suis descendu de l’avion »

Bien qu’aujourd’hui ce résultat de copains a été quelque peu interrogé par ceux qui ne partageaient pas la décision de Rachel Vert descendre de l’avion et ne pas suivre ses rêves en France, ce moment où nous avons entendu le message interrompu du répondeur et vu son désespoir Ross ne pouvait être surmontée que d’une seule manière : l’apparition de Rachel à la porte. La « Je suis descendu de l’avion » continue de résonner dans la tête des fans de la série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂