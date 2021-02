Les 5 mobiles chinois les plus attendus de 2021

Les téléphones chinois à venir sont spectaculaires.

Fabriqué en Chine ne fait plus peur. Il y a des années, parier sur un appareil chinois, c’était sur l’inconnu, mais aujourd’hui est le plus normal et le plus courant.

Les téléphones chinois sont synonymes de qualité et c’est que des marques telles que OnePlus, Huawei, Xiaomi et bien d’autres ont montré que les appareils chinois les meilleures options sur le marché aujourd’hui.

2021 ne sera donc pas une exception et ce que nous avons à l’horizon est passionnant. Des appareils géniaux qui sont destinés à nous étonner et qui donneront sûrement beaucoup de choses à dire. Au moins ces cinq que nous vous laissons ci-dessous.

Xiaomi Mi 11 Pro

Nous commençons avec ce qui est sûrement l’un des terminaux les plus attendus de cette année. Le Xiaomi Mi 11 Pro, qui deviendra le modèle vitaminé du Xiaomi Mi 11.

Le Xiaomi Mi 11 Pro sera livré avec un écran de 6,81 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 et 515 ppp ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il arrivera avec le processeur Snapdragon 888 et 16 Go de RAM.

Quant à la section photographique, Capteur principal 50 MP en plus d’avoir un zoom 120x que nous verrons s’il est utile ou seulement une tactique marketing.

Enfin, une batterie de 4000 mAh avec Charge rapide de 120 W et 55W sans fil.

Il ne fait aucun doute que ce Xiaomi Mi 11 Pro ne sera pas seulement l’un des téléphones chinois les plus importants de ce début 2021, mais l’un des plus attendus par les utilisateurs.

OnePlus 9

En 2020, OnePlus nous a surpris avec les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et c’est sans aucun doute c’étaient deux des terminaux que nous aimions le plus l’année dernière.

Ce 2021 est au tour des nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro qui viendront améliorer leurs prédécesseurs grâce au puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888, à un appareil photo selfie de 32 MP fabriqué par Sony, à deux capteurs principaux de 48 MP et à une batterie de 4500 mAh dans le cas du Pro avec une charge rapide de 65W et 40W sans fil.

Huawei P50

Le Huawei P50 n’est pas seulement l’un des téléphones les plus attendus de l’année grâce à sa qualité, ses bonnes performances et son appareil photo exceptionnel, mais aussi en raison de la morbidité d’être un smartphone sans services Google.

Apparemment, cette année, le nouveau haut de gamme chinois sera disponible en deux versions différentes. Un avec Android mais sans Google et un autre avec son propre système d’exploitation Harmony.

Pour le reste, nous ne savons pas grand chose de plus si ce n’est l’étrange spécification qui a fui puisque deux configurations de 6 ou 8 Go de RAM sont attendues avec 128 ou 256 Go de ROM. Aussi très probablement tous incluent la puce Kirin 9000 E.

Redmi K40

Le truc Xiaomi est un non-stop et bien sûr il va également lancer un haut de gamme sous le nom de Redmi. Dans ce cas ce sera le Redmi K40 qui arrivera au cours du premier trimestre de 2021.

Les rumeurs suggèrent qu’il aura deux versions, un avec le Snapdragon 870 et un avec le 888, ce dernier à un prix approximatif de 463 dollars.

Quant au reste des spécifications, ce que vous savez, c’est qu’il aura une batterie de 4000 mAh et un Écran OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sans aucun doute l’un des appareils avec le meilleur rapport qualité-prix de cette 2021.

Meizu

Meizu il y a longtemps c’était l’une des entreprises chinoises avec la meilleure projection du marché, au point qu’il peut être envisagé quelques étapes au-dessus de Xiaomi.

Malheureusement, Meizu fabrique des terminaux spectaculaires bien que ceux-ci ne quittent pas la Chine.

Si vous pouvez en obtenir un, sachez que Le Meizu 18 arrivera avec un processeur Snapdragon 888, Batterie de 4000 mAh, charge rapide de 30 W, écran avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Aussi aura une version Pro avec de meilleures spécifications, surtout à la batterie.

