Les 5 meilleurs jeux pour tout-petits de 2023

Alors que la technologie continue de progresser, il peut être difficile de suivre le monde en constante évolution des jeux vidéo. Avec autant d’options disponibles, il peut être difficile de déterminer quel jeu convient le mieux à votre tout-petit en 2023. Cependant, nous avons fait des recherches et avons compilé une liste de certains des jeux les plus engageants et éducatifs qui ne manqueront pas de Gardez vos tout-petits divertis tout en les aidant à acquérir des compétences précieuses.

Photo : Yuri Shirota/Unsplash

Des jeux de société classiques aux applications interactives, ces titres offriront des heures de divertissement tout en enseignant des concepts essentiels tels que la résolution de problèmes, la coordination motrice, etc. Donc, si vous recherchez des jeux adaptés à l’âge et stimulants pour les tout-petits en 2023, ne cherchez pas plus loin que notre sélection des meilleures options !

Animal Crossing : Nouveaux Horizons

Ce jeu Nintendo populaire permet aux tout-petits d’explorer une île virtuelle, d’établir des relations avec les villageois et de collecter des objets. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu, ils gagneront des points de compétence qui pourront être utilisés pour améliorer leur maison ou fabriquer des outils et des meubles.

Peppa Pig s’amuser et apprendre

Cette application, adaptée aux tout-petits âgés de 2 à 5 ans, propose des activités conçues pour enseigner le comptage, les formes, les couleurs, etc. Il permet également aux enfants de lire des histoires ou de jouer à des mini-jeux mettant en vedette le personnage bien-aimé Peppa Pig.

Double Monde

Spécialement conçue pour les tout-petits, cette application amusante favorise les compétences de pré-lecture tout en enseignant la résolution de problèmes et la conscience spatiale. Il comprend également une variété d’activités passionnantes telles que la construction de tours, le coloriage d’images et la création de musique.

Photo : Jelleke Vanooteghem/Unsplash

scrabble junior

Ce jeu classique est parfait pour apprendre aux enfants à épeler. Avec deux niveaux de jeu spécialement conçus pour les tout-petits, ils peuvent pratiquer leurs compétences tout en s’amusant à construire des mots avec des tuiles colorées.

Le chat dans le chapeau : bibliothèque d’apprentissage

Basée sur les histoires bien-aimées du Dr Seuss, cette série éducative utilise des rimes amusantes pour enseigner aux tout-petits une gamme de sujets tels que les animaux, les couleurs, les chiffres, la nourriture, etc. Il est sûr de divertir votre tout-petit tout en l’aidant à apprendre des concepts importants.

Nous espérons que ces jeux rendront l’apprentissage amusant pour votre tout-petit en 2023. Que vous choisissiez l’une de nos suggestions ou que vous découvriez un nouveau favori, ces titres offriront à coup sûr de nombreux divertissements éducatifs à vos tout-petits.