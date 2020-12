Les 5 meilleurs jeux PlayStation de 2020

Passant en revue les meilleurs titres de l’année, nous verrons les 5 meilleurs jeux de Play Station lancé ce 2020, être comme une montagne russe, il y avait téléversements Oui bas mais il semble que l’année pandémique n’ait pas empêché l’entreprise de sortir de grands titres exclusifs.

5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, étant un excellent jeu sorti pour PS4 et PS5, nous continuons l’aventure de Spider-Man depuis Jeux insomniaques, basé sur Miles Morales de ce monde, nous avons découvert le chemin de Milliers devenir le voisin amical « Homme araignée ».

4 âmes démoniaques est l’un des jeux exclusifs de la plateforme nouvelle génération, le Playstation 5, avec l’adresse de Hidetaka Miyazaki on peut apprécier toute la difficulté qu’un de ses titres dans le style de ÂmesBien sûr, c’est celui qui a tout commencé, mais sous la forme d’un remasterisé.

3: Remake de Final Fantasy VII est la première partie de l’aventure de AVALANCHE au midgar, nous voyons notre héros Cloud, Tifa, Aeris et d’autres surmontent des défis alors qu’ils font face à la société Shinra et à son contrôle mondial. Cloud affronte son conflit intérieur en voyant le soldat légendaire face à face Sephiroth.

2: Fantôme de Tsushima est la révélation de 2020, une nouvelle IP triple A développé par Productions Sucker Punch, c’est un grand hommage à la culture Japonaise des Samouraï sur l’île de Tsushima lors de la première invasion mongole de Japon. Il a certainement révolutionné le genre déjà mis en œuvre par des franchises telles que Assassin’s Creed et est un incontournable au milieu de 2020.

1: The Last of Us Part II, cela n’a pas déjà été dit de ce titre. TLOU voir l’aventure de Elie déjà quelque chose de plus vieux, sans trop dépendre de son compagnon dès le premier match Joël, pour les choses du destin, la tragédie entre dans leur vie et Elie se lance dans une odyssée de vengeance et les conflits internes. La mécanique, le gameplay et l’histoire sont dignes d’un chef-d’œuvre.

