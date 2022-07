in

Passez un bon moment avec l’un des 5 meilleurs films de Quentin Tarantino sur Netflix.

Très peu de réalisateurs font la différence en raison de leur style et la plupart de leurs œuvres sont vraiment épiques. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons vous dire quels sont les 5 meilleurs films de Quentin Tarantino que vous pouvez regarder sur Netflix. Si vous aimez les films réalisés par cette légende du cinéma, alors vous êtes au bon endroit.

Sans vouloir exagérer, Quentin Tarantino est l’un des meilleurs réalisateurs hollywoodiens de tous les temps. les films de Quentin Tarantino, Ils se distinguent généralement par leur violence, leur narration non linéaire et le mélange de différents genres cinématographiques.. De plus, ils ont tous une grande présence de sang dans plusieurs de leurs scènes.

5 films de Quentin Tarantino qui sont sur Netflix et que vous allez adorer

Nous vous proposons une compilation des 5 meilleurs films de Quentin Tarantino que vous pouvez regarder sur Netflix. Ils sont tous pleins d’émotions, de sang et de moments intéressants. Choisissez simplement celui que vous aimez le plus et prêt, profitez-en!

Pulp Fiction

Cette œuvre populaire de Quentin Tarantino est l’un des 10 meilleurs films Netflix à regarder avec des amis. Pulp Fiction la sombre histoire criminelle de la mafia américaine avec John Travolta et Samuel L. Jackson, qui jouent le rôle de gangsters. Une histoire pleine de rebondissements inattendus, violence, sang, coups de feu, bagarres et bonne musique. Que vous soyez amateur ou non des films de Quentin Tarantino, nous sommes sûrs que vous allez adorer.

Année : 1994.

Durée approximative : 154 minutes.

Regarder Pulp Fiction sur Netflix

Kill Bill : Tome 1

La violence crapaud et la crudité du cinéma de Quentin Tarantino se retrouvent parfaitement dans ce film d’action et de vengeance. Kill Bill: Volume 1, mettant en vedette l’incroyable Uma Thurman, raconte l’histoire d’une femme qui a failli être assassinée lors de son propre mariage et aux mains de son futur mari, Bill. Après avoir récupéré, le seul but dans son esprit sera de se venger de tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement dans le macabre massacre, jusqu’à finalement atteindre Bill. Sans aucun doute, l’un des meilleurs films d’action que vous pouvez voir sur Netflix.

Année 2003

Durée approximative : 110 minutes

Regarder Kill Bill : Volume 1 sur Netflix

il était une fois à hollywood

Leonardo DiCaprio joue Rick, un acteur vétéran du western qui passe ses journées avec son double cascadeur et ami, Cliff Booth (Brad Pitt). Ces deux anciennes gloires comptent maintenant leurs cheveux gris alors qu’elles essaient faites votre chemin dans un Hollywood décadent à la recherche d’une nouvelle génération de stars. Étant une œuvre de Quentin Tarantino, une série d’événements inattendus et pleins d’action se déroulera qui vous laissera sans voix. Sans aucun doute, l’un des films les plus intéressants de Leonardo Di Caprio que vous puissiez voir sur Netflix.

Année : 2019

Durée approximative : 181 minutes

Regarder Il était une fois à Hollywood sur Netflix

Chiens de réservoir

Un groupe de criminels voué au crime organisé a pour mission de entrer par effraction dans une entreprise et voler des diamants précieux. Cependant, la police était sur les lieux, menant à une confrontation féroce et transformant un entrepôt en scène parfaite pour un massacre avant que l’alarme ne soit donnée. Pourquoi tout a mal tourné ? Qui était le traître ? Commencez à regarder le film réalisé par Quentin Tarantino et tirez vos propres conclusions !

Année : 1992

Durée approximative : 99 minutes

Regarder Reservoir Dogs sur Netflix

Kill Bill : Tome 2

Dans le deuxième volet de Kill Bill, la mariée n’a pas encore terminé sa vengeance et trouver un moyen de tuer Budd, Elle Driver et Bill lui-même. L’histoire vous surprendra grâce à la vengeuse sanguinaire et à certaines de ses révélations. Tout cela remettra en question ce qu’elle pensait savoir sur cet horrible mariage, sur Bill lui-même et même sur son propre être.

Année : 2004

Durée approximative : 137 minutes

Regardez Kill Bill : Volume 2 sur Netflix

