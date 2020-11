Les 5 meilleurs films de Martin Scorsese, un génie déprimé

Le génie new-yorkais fête ses 78 ans, et nous le célébrons en revoyant sa grande filmographie

Martin Scorsese Il fête ses 78 ans aujourd’hui et il n’a pas l’intention de s’arrêter. Si l’année dernière il a ébloui avec la première en Netflix de « L’Irlandais », un film dans lequel il réfléchit avec élégance sur sur toute votre filmographie et où vous en êtes maintenant, il prépare déjà son nouveau film pour l’année prochaine, « Les tueurs de la lune fleurie », un film qui sera son premier western, et que ce sera aussi l’une des productions les plus chères auquel vous avez participé, avec un duo de premier plan que, bien qu’ils soient deux acteurs très récurrents dans leur filmographie, ils n’avaient jamais travaillé ensemble sous la tutelle du New Yorker, Robert de Niro et Leonardo Di Caprio.

Scorsese a eu une enfance très particulière ce qui s’est reflété par la suite dans sa filmographie. Il a grandi à Queen’s, un quartier surpeuplé de New York où, selon ses mots, on ne pouvait être que deux choses: prêtre ou gangster. Enfant, je souffrais d’asthme, une maladie quinous resterons longtemps à la maison et passer beaucoup de temps à regarder des films et la télévision. Influencé par la Nouvelle Vague française et un film qui l’a rendu fou, « The Red Sneakers », Martin Scorsese a trouvé dans sa ville un groupe de personnes qui avaient une vision du monde similaire à la sienne, un groupe dans lequel il y avait des noms qui vous sembleront sûrement familiers: Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola et Brian De Palma.

De gauche à droite, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian de Palma, George Lucas et Francis Ford Coppola

D’origine italo-américaine, avec une famille profondément enracinée dans la religion, et le sentiment de bouger dans un monde où il ne valait même pas un gangster, mesuré 1,60, physionomie qui Plus tard, il a été vu dans ses films avec des acteurs récurrents tels que Joe Pesci, ni pour guérir, puisqu’il n’était pas une personne avec une vie très ordonnée, toutes ces valeurs, bien que gaspillées dans sa vie, convergent dans sa filmographie, qui regorge de moments dans lesquels un personnage descend en enfer pour des raisons qui dépendent parfois directement de lui-même, mais que d’autres semblent poussés au-dessus du précipice par leur propre environnement.

Compte tenu de toutes ces fonctionnalités, nous voulions sélectionner 5 films qui représentent le meilleur que Martin Scorsese a pu contribuer au cinéma. 5 histoires que je pense personnellement est la meilleure chose qui lui soit sortie. Évidemment, ils peuvent ne pas être d’accord, car le grand nombre d’œuvres portant la signature du réalisateur est immense et au cinéma il y a toujours un degré de subjectivité auquel il est impossible d’échapper, mais Ce sont 5 films de Martin Scorsese qui montrent pourquoi il est l’un des meilleurs réalisateurs de l’histoire.

Martin Scorsese avec Robert de Niro sur le tournage de Taxi Driver

5. Le loup de Wall Street

Vanté par beaucoup, critiqué par beaucoup d’autres, « Le loup de Wall Street » est une merveille. Le film raconte l’histoire de Jordan Belfort, un courtier qui s’est démarqué à Wall Street à l’époque d’avant la crise, et qui est tombé après avoir appris que tout ce qu’il avait fait était une imposture, falsifiant des données pour que les actionnaires puissent continuer à investir dans des titres qui n’existaient pas. Un film qui est peint comme l’histoire d’un réalisateur, Mais il ne faut pas longtemps pour soumettre Di Caprio à tout un enfer quand il perd tout dans un monde où les relations personnelles ils étaient soumis à l’ostentation et au luxe. Cela peut être exagéré, oui, mais le message du film est renforcé par toutes les barbaries qui y sont présentées. À mon avis, c’est le meilleur rôle de Leonardo Di Caprio, peut-être à cheval avec « Il était une fois à Hollywood », et une merveille à voir absolument. Vous pouvez voir le film dans Netflix Oui Vidéo Amazon Prime.

4. Les défunts

Peut-être le film le plus frénétique de Martin Scorsese, non seulement pour son montage, mais aussi pour sa propre histoire. Dans « The Departed », nous avons un département de police du Massachusetts totalement dépassé en nombre par le plus grand gang du crime organisé auquel Boston ait jamais été confronté. Ici, ils entrent en jeu Frank Costello et Billy Costigan, qui mènent une vraie bataille, l’une pour défendre leurs propres intérêts et l’autre pour essayer de mettre fin au groupe criminel. « The Departed » est fou, le film dure deux heures et demie, et passe dans un souffle, grâce à quelques performances et un rythme brutal qui vous feront passer un moment en admiration. Tu peux voir « Les défunts » dans Netflix.

3. Taureau sauvage

L’ordre de ces trois films est indifférent, ce sont 3 œuvres d’art authentiques. Nous commençons par « Taureau sauvage », un film qui raconte l’histoire de Jake La Motta, un jeune boxeur qui vise à être le champion des poids lourds. Bientôt, La Motta se rend compte que son ennemi est lui-même, et que son agressivité envers les autres et envers sa propre silhouette n’épuise pas seulement sa famille, mais aussi à leur performance sur le ring lui-même.

Ce film est la définition de la défaite dans sa section la plus filmique. Tourné en noir et blanc sobre « Toro Salvaje » dépeint la chute libre d’un homme qui avait tout pour réussir, mais il n’y était pas préparé. Une révélation de la façon dont vous êtes accompagné dans la victoire et de la façon dont vous êtes seul dans la défaite, surtout si même cet échec a été facilité par votre incapacité à affronter le monde réel et à ne pas savoir comment gagner et rester au top. Vous pouvez voir « Wild Bull » à travers Filmin.

Jake La Motta, protagoniste de la grande histoire de Raging Bull

2. L’un des nôtres

Bien que ce soit peut-être son meilleur film, Je place «One of Our Ours» en deuxième position sur les mérites de ce qui suit plutôt que sur les inconvénients de celui-ci. « One of Ours » est l’une des meilleures histoires jamais filmées dans les films. Grâce à la caméra de Scorsese, nous apprenons l’histoire de Henry Hill, un jeune homme d’origine irlandaise et sicilienne qui sait depuis son enfance qu’il est destiné à être un gangster. C’est le chemin que Scorsese aurait pu emprunter dans sa jeunesse et n’a finalement pas pris. Tout un portrait de la façon dont vous vous élevez parmi le crime organisé, et avec le sentiment final que vous n’êtes pas une personne ou un partenaire, mais vous êtes un outil au sein d’un système dans lequel vous ne pouvez faire confiance à personne. Ceci couplé avec un montage diabolique et les magnifiques performances dee Ray Liotta, Robert de Niro ou Joe Pesci, nous laisse l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma. Tu peux voir « Un des nôtres » à travers de Netflix.

1. Chauffeur de taxi

Et nous arrivons à celui qui est pour moi meilleur film de Martin Scorsese. C’est peut-être un peu en retard sur les deux précédents, mais personnellement, je pense que c’est une note qui transcende le filmique. Rencontrer Travis bickle, un vétéran de la guerre du Vietnam qui rentre chez lui pour être chauffeur de taxi de nuit à New York. Un homme de la rue qui ne connaît que la nuit, un fait qui marquera à jamais votre personnalité. Là, il ne voit que la violence et le crime, ce qui le dégoûte et fait ressortir le pire en lui.

C’est à ce moment qu’après tout ce qu’il a vu et vécu dans le passé, il se croit capable de se faire justice lui-même. Mais ce n’est pas parce que je suis une mauvaise personneC’est simplement quelqu’un que la société a oublié. Il ne comprend pas ce qui est politiquement correct et croit que la vie est séparée entre le bien et le mal, ce qui le conduit à faire quelque chose de fou. Mais je répète, ce n’est pas une mauvaise personne, mais le train des États-Unis a continué sa route alors que certains de ses citoyens étaient dans une guerre vaine qu’ils ne pouvaient pas gagner. L’un des films les plus magiques de l’histoire et que vous pouvez voir dans Movistar Plus.

Oui, j’en ai laissé beaucoup comme « Casino », « Bad Streets », « La couleur de l’argent », « Jo, What a Night »… Martin Scorsese est un réalisateur brillant et a une carrière pleine de lumières. Ceci est une liste subjective, et je comprends que les autres ont un goût différent, alors Je serai très reconnaissant de connaître votre top dans les commentaires, afin que nous puissions tous profiter du génie de New York.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂