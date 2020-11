Pain and Glory, Wind River ou Triple Threat sont quelques-uns des films qui peuvent être vus à la télévision en clair

Un week-end arrive à télévisions gratuites de très bon cinéma dans lesquels on peut trouver des films très intéressants de la stature de « Le rapport Pelican », avec Julia Roberts, ou « Triple menace », une bande au rythme rapide où Tony Jaa brille. D’autre part, samedi, nous aurons également deux titres très intéressants; « Wind River », un grand thriller avec Elizabeth Olsen ou Jeremy Renner, ou « Une affaire de famille », une histoire tendre qui fera réfléchir plus d’un. Enfin, pour clôturer la semaine, nous aurons des films intéressants comme « Ocean’s Eleven », les bandes qui ont lancé la populaire franchise ou la grande « Douleur et gloire » de Pedro Almodóvar. Voici les 5 meilleurs films à regarder gratuitement ce week-end du 13 au 15 novembre.

Vendredi 13 novembre

Triple menace – Paramount (22:00)

La fille d’un milliardaire devient la cible d’un dangereux cartel criminel et sa protection sera chargée de trois mercenaires impitoyables. Une belle présentation du visage de Tony Jaa à la première du film « Monster Hunter » dans cette bonne comédie d’action asiatique que vous pouvez apprécier Primordial à partir de 22h00.

Le rapport Pelican – Le 1 (22:10)

Un étudiant en droit est la cible de meurtriers après avoir écrit sur la mort de deux membres de la Cour suprême. Un film dans lequel Julia Roberts brille, et que vous pouvez voir à partir de 22h10 ce soir à La 1.

Samedi 14 novembre

Wind River – Le 1 (22:35)

Jeremy Renner et Elizabeth Olsen star de ce bon film dans lequel un agent du FBI collabore avec un traqueur vétéran lors de l’enquête d’un meurtre commis sur une réserve amérindienne. Tu peux voir la bande-annonce via ce lien, et le film, à partir de 22:35 à 1.

Une affaire de famille – La 2 (22h00)

« Une affaire de famille » est une histoire réconfortante sur la façon dont un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. Malgré toutes les difficultés qu’ils traversent, une humble famille de voleurs prendra soin de l’enfant, afin qu’il puisse avoir une enfance normale et enrichissante. Vous pouvez voir le film dans Les deux à partir de 22h00.

Dimanche 15 novembre

Ocean´s Eleven – Neox (16:15)

Un film au rythme rapide qui a engendré l’une des sagas d’action les plus importantes de la dernière décennie, et cela est réalisé par un casting de luxe dans lequel des noms tels que George Clooney ou Brad Pitt se démarquent. Un criminel charismatique recrute une équipe de voleurs experts pour mener à bien un grand vol à Las Vegas. Vous pouvez regarder le film sur Neox à partir de 16h15.

Douleur et gloire – Le 1 (22:05)

Salvador Mallo, cinéaste dans son crépuscule, se souvient de sa vie et de sa carrière professionnelle depuis son enfance dans la ville valencienne de Paterna dans les années 1960. Salvador garde des souvenirs vivants de ses premières amours, de son premier souhait, de sonSon premier amour adulte à Madrid dans les années 80 et son intérêt précoce pour le cinéma. L’un des meilleurs films de l’année dernière, du grand Almodovar, qui était sur le point de remporter l’Oscar du meilleur film international à cause de « Parasites ». Vous pouvez voir la bande-annonce via ce lien, et le film sur La 1 à 22h05.

