Les 5 meilleures performances de Heath Ledger

Un jour comme aujourd’hui mais en 2008, l’acteur australien est décédé, Grand livre de santé. À 28 ans, Ledger est décédé d’une overdose dans son appartement de Manhattan, New York.

Avec seulement 11 ans de carrière d’acteur professionnel, Heath Ledger est devenu l’une des personnalités les plus aimées du monde du cinéma, à la fois par ses collègues et ses fans.

De son premier film « Blackrock » en 1997, jusqu’à sa dernière apparition sur grand écran avec « Le monde imaginaire du docteur Paranassus », Libéré après sa mort, Ledger a ébloui par son talent et son engagement.







L’Académie a choisi Heath Ledger comme Meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars 2009, presque un an après sa mort, pour son rôle de Joker dans « Batman: The Dark Knight ». Il a également remporté le Golden Globe et le prix BAFTA dans la même catégorie cette année-là.

Heath est décédé avant même la sortie du film sur grand écran.

Dans Divulgacher Nous vous proposons une liste de notre sélection des 5 meilleurs films Heath Ledger.