Les 5 meilleures affiches de films de 2020

À la fin de l’année, je jette un coup d’œil à cinq des plus belles affiches de films à avoir été publiées.

L’affiche du film est souvent notre premier regard sur un film à venir. Alors que certains ne sont là que pour vous informer de l’existence d’un film, d’autres cherchent à attirer votre attention et à travailler seuls. 2020 a été une année étrange pour l’industrie cinématographique (et tout simplement horrible), ce qui signifie que la machine de marketing normale à laquelle nous nous sommes habitués était radicalement différente. Malgré tout, il y a eu des affiches de premier plan publiées cette année qui, je pense, méritent d’être revisitées.

[Note: These are for posters released this year, even if the movie itself has been pushed back/won’t release until 2021.]

Le chevalier vert (Design by BOND)

Annoncé vers le début de l’année, Le chevalier vert a immédiatement attiré l’attention des cinéphiles du monde entier. Franchement, c’est l’un des films que j’attendais le plus tout au long de l’année (j’avais croisé les doigts pour une sortie en VOD, mais hélas). Bien que sa bande-annonce soit également attrayante, l’affiche est tout simplement magnifique. Même sans rien savoir du film, ou de sa source arthurienne, on ne peut nier l’attrait accrocheur et aurait l’air magnifique accroché à n’importe quel mur. Maintenant, je m’assois et j’attends avec impatience l’arrivée de 2021 …

Da 5 Bloods (Design par GRAVILLIS)

Le dernier de Spike Lee traitait des répercussions de la guerre du Vietnam et des problèmes raciaux persistants d’une manière à la fois touchante et divertissante. Malgré les thèmes enivrants en jeu dans le film, la première affiche adopte une approche «moins c’est plus» avec des résultats impressionnants. C’est un portrait époustouflant qui attire instantanément votre attention et vous donne envie d’en savoir plus.

Couleur hors de l’espace: conception de Tom Hodge

Lovecraft n’est jamais une source facile à adapter, mais Couleur hors de l’espace parvient à le faire avec aplomb. Le film est un festin visuel à bien des égards, et cette affiche ne donne qu’un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre. Cette affiche fait à peine la coupe, étant sortie en janvier pour la sortie du film au Royaume-Uni, mais c’est une magnifique œuvre d’art qui mérite vraiment d’être mentionnée.

Saint Maud

Un peu comme Le chevalier vert, A24 Saint Maud devait être lancé cette année et les fans étaient impatients de se plonger dans ce film d’horreur psychologique. En raison des multiples retards, Saint Maud a en fait vu une poignée d’affiches absolument magnifiques publiées, dont n’importe laquelle aurait pu se retrouver sur cette liste. Cette affiche publiée pendant l’été m’a le plus marqué, cependant, et c’est la première qui me vient à l’esprit. Quoi qu’il en soit, si le film est aussi bon que ses affiches, nous allons nous régaler l’année prochaine.

Mank (Illustration par Anna Park)

Le dernier film de David Fincher est une ode au vieux Hollywood à presque tous les égards. De la gestion de ses plans / transitions, au style de conversation rapide, et tout le reste. C’est une esthétique qui vous entraîne dans le film d’une manière unique et cette affiche n’est pas différente. Dessiné dans le style des affiches de studio des années 30 et 40, il rend hommage à Citoyen Kane à peu près de la même manière que le film lui-même.

Il y a évidemment plusieurs autres belles affiches sorties cette année, mais comme je me suis limité à seulement cinq, ce sont celles qui m’ont le plus marqué tout au long de cette étrange année dans le divertissement. Quelles affiches ont le plus retenu votre attention?