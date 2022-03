Les 5 fonctionnalités les plus innovantes d’Android 13 DP2

Les experts analysent déjà tous les détails d’Android 13 Developer Preview 2, nous allons donc vous montrer les 5 fonctionnalités cachées les plus intéressantes de la deuxième « bêta » de la prochaine version d’Android.

Nous connaissons Android 13 depuis un certain temps et toutes les principales nouvelles de ce qui sera la prochaine grande mise à jour de la plateforme mobile de Googlebien qu’aromatisé tiramisu De plus en plus d’améliorations viendront au fur et à mesure que le géant de Mountain View nous présentera des Developer Previews successives d’ici la fin de l’été.

C’est avec ça deuxième version bêta vient de sortir Android 13 avec lequel nous avons commencé à voir des détails intéressants, que les collègues de 9to5Google et Android Police ont analysés car ils ont pu tester le firmware sur leurs appareils Pixel, nous montrant les 5 fonctions les plus innovantes et méconnues qui sont venus avec Android 13 Developer Preview 2.

Comme toujours, Il convient de noter le avertissement toujours indiquant clairement que Google peut utiliser ces versions bêta pour tester quelques améliorations, qui ils peuvent ne pas arriver définitivement dans les versions stables d’Android 13 car ils peuvent ne pas être entièrement convaincants dans les bureaux californiens.

Dans tous les cas, ne manquons pas l’occasion de les revoir avec vous pour vous montrer sur quelles actualités l’équipe de développeurs Android travaille pour nous surprendre plus tard, sûrement avec un premier arrêt à Google I/O 2022 en mai… _On les verra ?

Android 13 Developer Preview 2 est maintenant disponible : toutes les actualités et comment télécharger

1. Le presse-papiers hérite du « chevaucher » des captures d’écran

Si vous avez pris des captures d’écran sur les dernières versions d’Android, en particulier sur les appareils Pixel, vous aurez remarqué que une bulle apparaît dans un coin montrant un aperçu à côté des options de base pour partager, modifier ou continuer la capture.

Aussi, ces bulles de superposition utiles se lieront dans Android 13 DP2 au presse-papiers du système, apparaissant également chaque fois que nous copions du texte pour le prévisualiser, le modifier ou le coller. Mais pas seulement, car il s’est développé un mini-éditeur avec lequel nous pouvons faire des changements rapidescomme la suppression des clés de suivi avant de coller les URL dans le navigateur ou similaire.

2. Le mode sombre se synchronisera avec notre « bien-être numérique »

Jusqu’à présent, le mode sombre automatique autorisé les utilisateurs à définir un calendrier personnalisé, ou s’adapter en fonction des heures de lever et de coucher du soleil dans notre fuseau horaire.

À partir d’Android 13 DP2, il offrira également la possibilité « Heure du coucher »que vous utiliserez pour activer et désactiver le mode sombre dans les paramètres de l’application bien-être numérique. Le calendrier d’activation sera comme ceci beaucoup plus complexe et adapté à nos horaires et mode de vieexcluant, par exemple, les week-ends ou permettant des ajustements au fur et à mesure que nous connectons le terminal au chargeur.

3. Indicateur de compte d’utilisateur dans la barre d’état

Une autre option très intéressante viendra lorsque nous activons nos appareils pour plusieurs utilisateurset c’est qu’Android 13 DP2 nous montrera si nous voulons, dans la barre d’état et les notifications, un indicateur sous la forme de bulle qui mettra le nom et l’avatar de l’utilisateur actuellement activé dans le terminal.

Non seulement ce sera un simple indicateur informatif pour les appareils Android partagés, mais il servira également de bouton d’accès rapide pour basculer entre les comptes d’utilisateurs pour faciliter la transition. Ici vous pouvez voir comment cela fonctionne !

4. Le tiroir de l’application aura une barre de recherche inférieure

C’était déjà l’une des fonctionnalités les plus acclamées de l’interface Pixel dans Android 12 et 12L, donc cette barre de recherche remaniée qui a été intégrée dans le tiroir de l’application il ne pouvait qu’évoluer pour devenir encore meilleur.

En fait, dans Android 13, cette barre sera au fond dans une position plus confortable et moins invasive, vous permettant de rechercher non seulement des applications mais également à l’intérieur de celles-ci avec intégration par exemple dans Google Photos.

5. Les notifications vous permettront d’activer directement le multitâche

Cette dernière des options trouvées dans Android 13 DP2 est vraiment héritage d’Android 12Lbien que pour l’instant cela ne fonctionne pas très bien et il est bon de savoir que Google continue de le tester dans les versions précédentes de la prochaine version d’Android.

Il semble donc que le multitâche continuera de gagner en importance dans Android 13, permettant de nouvelles commandes gestuelles grâce auxquelles l’utilisateur peut appuyez et maintenez l’icône flottante d’une notification pour ouvrir l’application en mode multitâchesimplement en le faisant glisser sur le côté de l’écran tout en utilisant une autre application.

Ce que fait réellement ce geste est activer automatiquement l’écran partagé avec l’application qui était en arrière-plan et la notification traînée, bien que pas que ce soit entièrement intuitif et nous ne savons pas si les utilisateurs le recevront enfin avec l’enthousiasme dû.

Maintenant il ne reste plus qu’à attendre Aperçu du développeur Android 13 3 dans quelques semaines, ce qui nous montrera probablement les avancées de la dernière étape avant l’atterrissage d’Android 13 dans leurs versions stables, quelque chose qui arrivera sûrement après l’été.

Que pensez-vous de ces améliorations ? Avez-vous d’autres favoris ? Faites le nous savoir dans les commentaires…!

Android 13 : actualités, téléphones compatibles, date de sortie et tous les détails

