Les 5 FILMS NETFLIX qui sortent du catalogue en JUIN

Netflix

Netflix dira au revoir aux grandes productions documentaires, d’action et d’animation en juin



©IMDBL’une des cassettes qui sort met en vedette Daniel Craig

Netflix continue d’ajouter des productions à son catalogue, mais cela implique que Je dois dire au revoir à certains d’entre eux et June ne fait pas exception, mais avant leur départ, On vous parle de 5 films qui sortiront du catalogue de la plateforme de streaming ce mois-ci et que vous voulez probablement voir avant.

+ 5 films quittant Netflix en juin

+ Chavéla

Quand il s’en va? 29 juin. « Avec un esprit rebelle et libre, la chanteuse ranchera Chavela Vargas met son âme à nu à travers ses chansons et défie tous les stéréotypes dans ce grand documentaire« , explique Netflix.

+ Élysée

Quand Elyseum sort-il sur Netflix ? 30 juin le film réalisé par Neill Blomkamp et mettant en vedette Matt Damon, Jadie Foster et Sharlto Copley dira au revoir à la plateforme de streaming.

synopsis officiel de Élysée: « En 2154, les riches prospèrent sur une station spatiale tandis que les pauvres souffrent sur Terre. Un travailleur mourant lutte pour se sauver et rétablir l’équilibre“.

+ Madagascar 3

le dernier jour pour voir Madagascar 3 dans Netflix C’est le 5 juin. Alex et ses amis veulent se rendre à New Yorkmais avant d’y parvenir, ils doivent monter dans un cirque européen itinérant et échapper à un agent de contrôle des animaux maléfique.

+ Couteaux entre couteaux et secrets

Le premier film de la saga Couteaux sortisProtagonisée par Daniel Craig, Chris Evans et Ana de ArmasIl quittera le catalogue Netflix ce 4 juin. Le film suit un détective, qui explore le dense réseau de secrets et de mensonges entourant la mort d’un célèbre auteur de romans policiers et de sa famille excentrique et inquiétante.

+ Comment dresser votre Dragon 2

C’est la suite de l’histoire de Harold et Krokmou, qui a remporté le Golden Globe du meilleur long métrage d’animation. Avec en anglais Jay Baruchel, Cate Blanchett et Gerard Butler. Il sortira du catalogue Netflix ce 30 juin.

