Les 5 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 6 au 12 juin 2022)

Netflix présente son Top 5 des longs métrages préférés de la semaine dernière, dans lequel on observe un leader qui a attiré presque tous les regards. Revoyez la liste !

©NetflixLes 5 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 6 au 12 juin 2022).

La première semaine complète du sixième mois de l’année fait déjà partie de l’histoire du service de streaming Netflix, où un nouveau classement d’audience a condamné les longs métrages préférés des millions d’abonnés dans le monde. Nous vous avons déjà dit ce qui s’est passé avec la série et il est maintenant temps de se plonger dans les films qui sont devenus les plus visionnés la semaine dernière, où nous trouverons deux sorties majeures qui ont remplacé celles qui ont triomphé dans la mise à jour précédente. Revoyez le classement du 6 au 12 juin 2022 !

+Les 5 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

5- L’année de mon diplôme

Après avoir fait partie du Top 3 les semaines précédentes, en l’occurrence le film réalisé par Alex Hardcastle et mettant en vedette Rebel Wilson occupe la cinquième place, étant un mérite après avoir été diffusé pendant près d’un mois. Son histoire est centrée sur une femme de 37 ans qui se réveille d’un coma vingt ans plus tard et retourne au lycée où elle était l’une des pom-pom girls les plus populaires.

4- Le comptable

Le premier nouveau titre de la liste est celui-ci réalisé par Gavin O’Connor et mettant en vedette Ben Affleck, Anna Kendrick, JK Simmons et Jon Bernthal, entre autres. Son intrigue suit Christian Wolff, qui souffre d’autisme léger depuis qu’il est enfant, ce qui le rend très méticuleux avec l’ordre et peu communicatif, mais en même temps il s’avère être un génie des mathématiques, mais en parallèle il est comptable. pour certaines des organisations criminelles les plus dangereuses au monde.

3- Un accord parfait

Après deux semaines au sommet, dans ce cas, le film romantique réalisé par Stuart McDonald est à la troisième place. Son histoire captivante continue tourne autour d’un dirigeant d’une entreprise viticole de Los Angeles qui se rend dans une ferme de moutons australienne pour décrocher un gros client, pour finir par travailler comme ouvrier dans un ranch et rencontrer un beau vigneron.

2- Griffe

L’une des avant-premières de la semaine qui a fait le plus parler est ce film avec Adam Sandler, pour lequel il a mérité sa place dans ce classement d’audience principal. L’acteur joue un éclaireur de basket qui travaille à l’étranger et découvre un joueur très talentueux, mais il a un passé compliqué, alors il est amené aux États-Unis dans le but d’avoir une chance en NBA. Vous pouvez lire notre avis en cliquant ici.

1- Intercepteur

Ce film est arrivé le 3 juin et en quelques jours, il avait atteint une certaine fureur qui l’a amené à être le plus regardé de la semaine dernière sur Netflix. Son intrigue, très critiquée par la presse, suit un lieutenant de l’armée qui doit utiliser sa formation tactique et son expérience militaire pour tenter de sauver l’humanité à l’intérieur d’une station d’interception de missiles à distance au milieu de la mer.

