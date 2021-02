Les 5 applications que j’installe toujours sur mon smartphone

Ces applications ne peuvent pas manquer sur mon mobile, je les utilise tous les jours.

Analyser les smartphones signifie changer d’appareil tous les quelques jours. Le rituel est toujours le même, les deux mobiles sur la table, la recherche du « petit pincement » pour accéder à la carte SIM et l’allumage ultérieur et la configuration initiale.

Lorsque le nouvel appareil est prêt, je télécharge les applications que je considère essentielles, celles dont j’ai besoin au quotidien. Ceux-ci sont les 5 applications que j’installe toujours lors de la configuration d’un nouveau smartphone.

Spotify

J’écoute beaucoup de musique tout au long de la journée, ainsi que des podcasts. Dans Spotify, vous avez les deux dans la même application, avec une belle interface et une énorme quantité de contenu. La version gratuite peut être un peu frustrante, mais si vous en profitez vraiment, cela vaut la peine d’opter pour l’un des plans premium.

Portefeuille

J’ai écrit un article axé sur cette application pour contrôler vos dépenses. Finalement, nous parlons d’une application très complète, simple à utiliser et avec un design très attractif. Sa version gratuite a à peu près tout ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à ses fonctionnalités premium si vous recherchez autre chose.

SofaScore

Une application simple et sans tracas qui me permet de suivre tous les résultats sportifs. Il a une grande variété de modalités, football, tennis, basket-ball, hockey, volley-ball, handball, futsal, sports mécaniques, fléchettes et même cricket. En outre, vous aurez la possibilité de marquer vos athlètes et équipes préférés comme favoris être informé à tout moment.

Lanceur Nova

Oui, je fais partie de ceux qui continuent à utiliser des lanceurs. J’en ai essayé beaucoup d’autres, mais je finis toujours par revenir sur Nova Launcher. Cela fonctionne très bien et ses options me permettent «d’accommoder» mon appareil de la meilleure façon possible. Je ne recherche pas des centaines d’options différentes, juste un lanceur avec lequel réaliser une performance esthétique et fluide simple.

Garder

L’application Google Notes est un autre de mes éléments essentiels. Lorsque j’ai besoin d’écrire quelque chose, que ce soit la liste de courses ou une tâche dont je dois me souvenir, je vais sur Google Keep. De plus, il a un design simple qui rend tout très facile, rien ne gêne, le plus important ici sont mes notes. Vous aurez à votre disposition plusieurs options, pas seulement du texte, vous pourrez ajouter des photos, créer listes de contrôle… etc.

