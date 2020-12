Les 5 anime les plus attendus de 2021

L’anime nous a gardés sains d’esprit pendant la pandémie mondiale qui fouetté au monde dans le 2020, nous espérons que l’année prochaine sera tout aussi bonne en termes de anime en général.

5: Shingeki no Kyojin: Saison finale: Vous verrez la fin de l’équipe de reconnaissance et l’histoire de Eren Jaeger, Marley sera le site de la bataille, dont la première à la fin de ce 2020, 2021 ce sera un an amplement pour les Titans et leurs combats épiques.

4: The Promised Neverland, saison deux. Dans la première saison, nous nous sommes rencontrés Emma, ​​Norma et Ray ce sont trois garçons orphelins qui vivent à l’orphelinat Grace Field House, en passant leur temps à attendre qu’une famille les adapte, ils découvrent accidentellement un mystère de leur existence qui les fera se révéler et se battre jusqu’à ce qu’ils atteignent le conséquences ultimes.

3: Cells at Work!, Saison 2. Cette franchise aura deux adaptations en 2021, d’une part la deuxième saison de l’œuvre originale et d’autre part l’arrivée d’un anime basé sur le spin-off Code Black. Cells at Work se chargera de nous montrer les différents cellules qui habitent un corps humain tout en remplissant différentes fonctions.

2: My Hero Academia, Saison 5. La cinquième saison de Boku pas de héros a été confirmé dans le Chapitre 88 de la série, pour le moment un film est également prévu pour l’été de 2021, nous verrons Deku et les étudiants du UA de retour pour l’action.

1: Shaman King, redémarrer. Une nouvelle adaptation manga animée de Roi chaman arrivera au printemps de 2021, cela vise à couvrir la 35 volumes du manga. De nouveau Ioh Asakura il reviendra à ses aventures avec ses amis chamans.