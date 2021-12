Les 5 acteurs qui étaient une tendance chez Google en 2021

Comme chaque année, Google a révélé qui étaient les artistes les plus recherchés dans son navigateur au cours des douze derniers mois. Parmi les films, par exemple, figurent les trois sorties du Univers cinématographique Marvel qui est venu au cinémaVeuve noire, Éternels et Shang-chi), près de Dune et Avis rouge. Du côté des acteurs, les cinq plus cités étaient tous associés à des polémiques qui ont été rapportées récemment.

5 – Marteau d’armée

L’année a commencé très chargée pour Marteau d’armée qu’il a dû limiter l’accès à ses réseaux sociaux après que des conversations qu’il a eues avec certains abonnés soient devenues connues dans lesquelles des attitudes cannibales étaient même perçues, ainsi qu’il a fait preuve d’une attitude de harcèlement qui l’a conduit à être annulé. En juin, après avoir abandonné plusieurs projets dans lesquels il était impliqué, l’artiste s’est rendu dans une clinique de réadaptation pour traiter ses problèmes.

4 – Gina Carano

Gina Carano a été licencié du métier de rêve pour un artiste comme il se doit intègre l’univers de Guerres des étoiles, à la suite de ses déclarations controversées sur la situation nord-américaine. L’actrice avait non seulement des attitudes regrettables à l’égard de la communauté LGBTQ+, dont elle se moquait, mais a également comparé les partisans du parti républicain à des victimes de l’holocauste qui étaient constamment persécutées par ceux qui considéraient que Donald Trump cela avait été la pire chose qui soit arrivée aux États-Unis.

3 – Khan aryen

Bien qu’il s’agisse d’un chiffre moins connu, Khan Il est le fils de l’une des principales stars de Bollywood, Shah rukh khan. L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde et il est clair que ce qui se passe sur son territoire va susciter l’intérêt de millions de personnes. aryen Il a été emprisonné (et libéré plus tard) dans une opération de police qui a démantelé un navire chargé de drogue qui devait quitter Mumbai à destination de Goa. Il a passé 22 jours en prison et certains ont prétendu qu’il s’agissait d’une persécution religieuse, car Aryen est un musulman qui vit dans un pays gouverné par des hindous nationalistes.

2 – Pete Davidson

Pendant des années, pete davidson Ce n’est pas seulement l’actualité pour ses films et sa participation à Saturday Night Live mais aussi pour sa vie amoureuse. En 2018, il était en couple avec Ariana Grande et il a été pointé comme la raison de la séparation entre le chanteur et le défunt Mac Miller. Cette année, Davidson eu une brève liaison avec la star de Bridgerton, Phoebe dynevor, et a récemment commencé une relation avec Kim Kardashian, qui est en train de divorcer de Kanye ouest.

1 – Alec Baldwin

Il ne pouvait en être autrement. Le 21 octobre, l’industrie cinématographique a été secouée par la terrible nouvelle de l’accident sur le tournage de Rouiller qui a mis fin à la vie du directeur de la photographie, Hutchins Halyna. Alec Baldwin c’est lui qui avait l’arme en sa possession lorsque le coup de feu a été tiré, et on a supposé que son pistolet n’avait pas de balles réelles. Depuis, des actions en justice ont été engagées et il a même accordé une interview à abc où il a catégoriquement nié avoir appuyé sur la gâchette, tout en précisant qu’il était convaincu d’être innocent.

