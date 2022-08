Les 43 téléphones Xiaomi qui vont être mis à jour vers MIUI 13.1

in

MIUI 13.1 sera la prochaine mise à jour de MIUI, et nous savons déjà quels appareils recevront la version

Xaomi a commencé à tester Android 13 sur ses mobiles il y a longtemps, et aujourd’hui il est déjà possible de tester la dernière version du système sur certains smartphones de la marque. Bien que beaucoup pensaient que la dernière version du système d’exploitation atteindrait les terminaux de la marque via MIUI 14l’entreprise a finalement décidé ne sautez pas à une nouvelle numérotation MIUI, du moins pour le moment.

Au lieu de cela, comme on dit sur le portail Xiaomiui, Android 13 commencera à atteindre les premiers téléphones mobiles de la marque avec MIUI 13.1un nouvel opus du logiciel Xiaomi, dont l’arrivée est déjà confirmée pour un total de 43 appareils différents.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers MIUI 13.1

Il est nécessaire de souligner que Tous les modèles ne recevront pas la mise à jour de MIUI 13.1 basée sur Android 13. Comme d’habitude dans la marque, certains terminaux recevront la mise à jour basée sur androïde 12.

Des téléphones portables comme le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro Ils ont déjà des versions bêta de MIUI 13.1 basées sur Android 13. D’autres, comme le Xiaomi MIX Fold 2 de 12,4 pouces et le Xiaomi Pad 5 Pro, ont été lancés sur le marché avec MIUI 13.1 dans sa variante basée sur Android 12.

Cela dit, le liste complète des téléphones qui recevront MIUI 13.1 Il est composé d’un total de 43 appareils**. Il peut être trouvé ci-dessous:

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30 Ultra

Xiaomi 10 Ultra

Redmi K30S Ultra

Mon 10T

Redmi 9T

Mon 10T Lite

mon 10i

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 5G

Mon 11

Redmi K40

PETIT F3

Mon 11X

Redmi K40 Pro

Mon 11X Pro

mon 11i

Mon 11 Lite 5G

Mon 10S

Mi 11 Ultra

mélanger 4

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 12X

Jeu Redmi K40

PETITE F3 GT

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Jeu Redmi K50

PETITE F4 GT

Redmi K40S

PETIT F4

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultra

Pour le moment, MIUI 13.1 est en phase bêta et n’est disponible que pour les modèles vendus en Chine. Il est très probable qu’une fois la période bêta terminée, la mise à jour commence à être déployée sur les appareils vendus dans le reste du monde avec les versions globales de MIUI. En attendant, il ne reste plus qu’à patienter.

En ce qui concerne la Nouveautes de cette version, jusqu’à présent, seuls quelques-uns ont été vus changements cosmétiques mineurs et d’autres qui améliorent le fonctionnement du système. Étant donné que Xiaomi n’a pas publié de journal des modifications officiel, toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par MIUI 13.1 ne sont pas connues.

