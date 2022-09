Les 4 versions les plus importantes qui restent en 2022

Premières

Il reste un peu plus de trois mois avant la fin de l’année et il reste encore des films à voir avec Brad Pitt, Margot Robbie, Christian Bale et Zoe Saldaña.

©IMDBMargot Robbie est dans deux des premières restantes.

En 2022, il était temps de sortir de grandes productions telles que Nan, Tout partout en même temps Soit « Top Gun : Maverick ». Loin d’être terminées, il reste encore quelques sorties qui chercheront à rentrer dans le meilleur de l’année. Ce sont des films réalisés par James Cameron, Damien Chazelle et David O. Russellqui ont des chiffres tels que Christian Bale, Margot Robbie et Brad Pitt. Nous vous disons ce qu’ils sont et quand ils arrivent.

+Les premières à ne pas manquer

4-Amsterdam

Dirigée par David O Russel, est l’un des films avec le casting le plus ambitieux vu depuis longtemps. Mené par Margot Robbie, Christian Bale et John David Washingtonprésente des apparitions par Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift, Robert De Niro et beaucoup plus. Sur quoi l’histoire est-elle centrée ? C’est une police qui tourne autour d’un meurtre mystérieux, raconté du point de vue de trois amis qui se sont rencontrés pendant la guerre. Il arrive le 6 octobre.

3 – Babylone

Dirigée par Damien Chazellele plus jeune réalisateur à remporter un oscara Margot Robbie, Brad Pitt et Tobey Maguire comme ses protagonistes. Cette semaine, des avancées ont été publiées sur une histoire qui sera axée sur l’industrie cinématographique et comment s’est déroulée la transition des films muets aux films sonores. Il sortira sur grand écran à partir du 25 décembre prochain (aux Etats-Unis. Pour le reste du monde ce sera probablement en janvier 2023).

2 – Avatar 2

La suite tant attendue de Avatar sera vu sur grand écran plus d’une décennie après le premier. Avec Sam Worthington et Zoe Saldana dans leurs rôles de Jake Sully et Neytirimontrera les deux protagonistes du film ayant formé une famille et explorant de nouveaux secteurs de Pandore. sous-titré comme le chemin de l’eau, nous emmènera dans le monde aquatique de cette planète où une menace connue réapparaîtra. Il ouvre le 15 décembre.

1 – Les Fabelman

Le film pour lequel tout le monde lui décerne déjà le oscar un Steven Spielberg du meilleur réalisateur en 2023. Pour autant que l’on sache, il s’agit d’un récit semi-autobiographique du réalisateur de parc jurassiqueoù la relation entre un garçon qui aspire à être cinéaste avec son père et sa mère entrera en jeu. Seth Rogen, Paul Dano et Michelle Williams Ce sont les principaux visages de leur casting. Le film arrivera le 11 novembre aux États-Unis et n’a pas encore de date en Amérique latine.

