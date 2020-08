Les 4 téléviseurs les plus chauds de 2020

À un moment donné, les téléviseurs 8K déplaceront les modèles SD, Full HD et 4K Ultra HD des salons. Cela peut prendre un moment – mais si vous voulez être juste à l’avant, vous devriez jeter un œil à notre liste des quatre modèles 8K recommandés de 2020.

Pas de doute à ce sujet: avec un téléviseur 4K UHD, vous êtes toujours à jour. Néanmoins, il existe une fascination pour les téléviseurs 8K – après tout, il existe maintenant les premiers modèles de grands fabricants tels que Samsung, Sony et LG. Ils promettent encore plus: plus de pixels et généralement une taille d’écran plus grande. La résolution 8K correspond à 7 680 x 4 320 pixels soit près de 33 millions de pixels individuels.

Les téléviseurs 8K offrent quatre fois la résolution des téléviseurs 4K.

Cependant, il y a une chose sur laquelle vous devez être clair si vous êtes intéressé par un téléviseur 8K: pour le moment, il y a encore peu de contenu disponible en résolution native 8K. Par conséquent, vous devez faire attention aux qualités de mise à l’échelle lors de l’achat d’un téléviseur 8K. Les connexions à l’épreuve du temps sont également pertinentes. Sinon, les mêmes critères d’achat que pour les téléviseurs 4K jouent un rôle – le rendu des couleurs, le contraste, la netteté, etc. devraient vous convenir. Dans ce qui suit, nous vous présentons quatre modèles différents de fabricants renommés.

Samsung Q950: le bijou du salon

Samsung GQ75Q950T

Avec le Samsung Q950, non seulement l’image du téléviseur attire le regard. Le téléviseur Samsung 8K a le design le plus attrayant de tous les appareils de cette liste, avec des cadres d’affichage minimaux qui sont complètement imperceptibles. Surtout lorsqu’il est fixé au mur, le téléviseur avec son écran infini s’intègre harmonieusement dans le salon – malgré sa taille. À 15 millimètres, le téléviseur QLED est presque aussi fin qu’un téléviseur OLED et offre probablement la meilleure image parmi les modèles non OLED. La mise à l’échelle est convaincante, même les contenus SD et HD peuvent être bien visionnés sur le téléviseur 8K. La technologie d’image adaptative de Samsung ajuste automatiquement les paramètres d’image en fonction de la lumière ambiante, et le système d’exploitation est l’un des meilleurs avec une large gamme d’applications.

Les seuls points critiques sont que la reproduction des couleurs n’est pas toujours cohérente et que le traitement vidéo est plus faible que celui des téléviseurs 8K les meilleurs et les plus chers du marché. Le modèle de 2019 avec des bords d’affichage légèrement plus clairs offre une entrée moins chère dans le monde 8K.

Sony KD-85ZG9: le spécialiste du son coûteux

Sony KD-85ZG9

Le KD-85ZG9 est le premier téléviseur 8K de Sony – et c’est assez impressionnant. Le rendu des couleurs est tout aussi impressionnant que les performances et la mise à l’échelle. En sont responsables, entre autres, la puissante puce X1-Ultimate-Chip de Sony et la technologie 8K-X-Reality-Pro-Technologie. Ceux-ci donnent au contenu HD un aspect naturel même lorsqu’il est mis à l’échelle à 8K. Le son de la télévision est tout aussi convaincant, avec quatre ensembles de trois haut-parleurs orientés vers l’avant et quatre subwoofers. L’interface utilisateur n’est peut-être pas aussi intuitive à utiliser que le modèle Samsung, mais la sélection d’applications est impressionnante. L’appareil Sony prend également en charge les commandes vocales Google Assistant et Alexa.

En plus du design pas aussi attrayant que le Samsung Q950, nous comptons également le prix parmi les points de critique. Alors que la version 85 pouces pourrait encore passer comme abordable pour l’un ou l’autre, le bijou de 98 pouces coûte autant qu’une voiture de milieu de gamme chère. De plus, le téléviseur utilise la technologie LED de Sony avec rétroéclairage, qui ne se rapproche pas tout à fait de la qualité de l’OLED.

LG ZX9: le meilleur téléviseur 8K 2020

LG OLED77ZX9LA

Le téléviseur 8K de la série Signature de LG tombe également dans la catégorie «Achetez un téléviseur au lieu d’une voiture». Après tout, la version 77 pouces est disponible pour le prix d’une voiture compacte, mais les près de 30000 euros pour le téléviseur OLED de 88 pouces dépassent probablement de loin la plupart des budgets. Cependant, il n’y a guère d’appareil qui offre une image plus nette et meilleure qu’un tel téléviseur OLED avec une résolution 8K. En termes d’angles de vision et de reproduction du vrai noir, aucun autre téléviseur ne peut battre ce modèle. La technologie de mise à l’échelle de ce modèle LG en est maintenant à sa troisième génération et garantit que les pixels supplémentaires ne sont pas un investissement inutile. Le design est également cohérent. Si vous pouvez vous le permettre, le LG ZX9 est probablement le meilleur téléviseur 8K de 2020.

Samsung Q800: le gagnant prix-performances

Samsung GQ65Q800T

En revanche, le Samsung Q800 est une véritable recommandation prix-performances. Ce téléviseur Samsung 8K de 65 pouces est toujours plus cher que les téléviseurs 4K les plus chers de sa taille – mais vous ne trouverez guère de téléviseurs 8K moins chers en 2020. Un appareil avec cette résolution ne doit pas être inférieur à 65 pouces, sinon 8K n’a aucun avantage sur 4K. La qualité d’image du Samsung Q800 est presque aussi bonne que celle du Q950, car les deux modèles partagent de nombreuses technologies, y compris la puce et la fonction d’ajustement adaptatif de l’image. La conception du téléviseur est également basée sur le modèle plus cher, les bords d’affichage sont également étroits. Comme pour le téléviseur Sony, un panneau LED rétroéclairé est utilisé. Vous ne devriez donc pas vous attendre à la stabilité de l’angle de vision et à l’écran noir d’un téléviseur OLED.

