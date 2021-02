Les 4 séries Netflix qui ressemblent le plus à Walking Dead

The Walking Dead est l’une des séries les plus connues, mais connaissez-vous ces autres alternatives?

On ne peut pas dire grand-chose de The Walking Dead qui n’ait déjà été commenté. La série AMC fait face à plus de 10 ans de diffusion à partir de la simple prémisse de la fin du monde tel que nous le connaissons, où une maladie transforme ceux mordus par un marcheur en une autre des leurs. Comme si cela ne suffisait pas, vous n’avez pas besoin d’être mordu, car même si vous êtes en bonne santé et que vous mourez, votre destin sera également lié à celui des marcheurs.

Dans ce scénario où il peut y avoir quelque chose de pire même que la mort, un groupe de survivants s’aventure à unir leurs forces et à lutter contre la menace surnaturelle, même si au fil des ans, ils finiront par se rendre compte qu’une telle situation finit par faire ressortir le pire chez les humains. , étant encore plus dangereux et macabre que les morts.

Il est fort probable que vous ayez déjà vu The Walking Dead à un moment de votre vie, car il est probable que vous l’ayez abandonné à un certain moment (il faut reconnaître que la série frappe les aveugles depuis longtemps), donc si vous en cherchez alternatives aux morts-vivants, nous vous laissons ici 4 séries Netflix les plus intéressantes.

Ash vs. Evil Dead

Quoi de mieux qu’une série de zombies que celle qui se moque du genre auquel elle appartient? Ash vs. Evil Dead En plus d’être une excellente série, c’est un produit comique qui vous fera plus sourire que si vous avez vu suffisamment de films ou de séries du genre zombie. Dans cette série, nous voyons comment trente ans plus tard, l’expert chasseur de démons Ash Williams revient pour combattre un fléau de possédés. Il a peut-être perdu sa main, mais pas son toucher.

Année: 2015.

Saisons: 3.

Épisodes disponibles: 30.

Durée approximative: 40 minutes

Dans la nuit

Dans la nuit est une série assez récente qui nous apporte un phénomène étrange qui surprend certains passagers dans un avion, un avion qui a également été détourné (vous voyez à quel point ces pauvres gens sont malchanceux). Après une première saison réussie, la série prévoit de revenir prochainement.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 10.

Durée approximative: 40 minutes

La pluie

La pluie Il ne nous accompagne pas dès le moment de l’événement dramatique qui change le monde, mais nous prend six ans après qu’un virus a anéanti la quasi-totalité de la population scandinave et raconte comment deux frères rejoignent un groupe de survivants en quête de protection et de réponses.

Année: 2018.

Saisons: 3.

Épisodes disponibles: 20.

Durée approximative: 45 minutes

Cliquet

Cliquet cache plus qu’il n’y paraît, sans aucun doute, et c’est parce que cette série 2020 a de sombres secrets qui émergeront en regardant la série. Ratched raconte comment, en 1947, Mildred Ratched a commencé à travailler comme infirmière dans un prestigieux hôpital psychiatrique. Mais, derrière sa façade élégante, il a un fond de plus en plus sombre.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 8.

Durée approximative: 45 minutes

