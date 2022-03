Les 4 séries Netflix non originales qui font actuellement fureur sur la plateforme

Netflix

FlixPatrol a mis à jour son Top 10 et a indiqué que quatre séries n’appartenant pas à la plateforme sont les plus choisies dans le monde entier. Voyez ce qu’ils sont!

© GettyLes 4 séries Netflix non originales qui font actuellement fureur sur la plateforme.

Au cours de la dernière décennie, le service de streaming Netflix a réussi à devenir l’un des plus grands producteurs de contenu pour la télévision dans le monde et c’est pour cette raison que plusieurs titres sortent chaque mois et deviennent des succès instantanés, comme cela s’est produit avec Château de cartes, Narcos, Stranger Things, Éducation sexuelle, Vous et Le sorceleur, entre autres. Cependant, dans leur catalogue, ils abritent des productions qui ne sont pas originales, mais qui respectent toujours le même quota de popularitétout comme cela se passe en ce moment dans le Top 10 présenté par FlixPatrol. Ce sont les 4 séries qui ont du succès en ce moment !

+ Les 4 séries Netflix non originales font fureur sur la plateforme

4- Café au parfum de femme

L’une des grandes surprises de la plateforme en ce début d’année 2022 est sans aucun doute cette telenovela colombienne créée par Adriana Suárez pour RCN Télévision, qui a commencé à diffuser ses 92 épisodes en mai de l’année dernière, mais n’est arrivé en streaming que le 29 décembre. En d’autres termes, il est sur le point de terminer trois mois dans la bibliothèque et continue d’être dans le classement du public principal parmi tous les pays.

Synopsis officiel : « Comme chaque année, Gaviota et sa mère arrivent à l’hacienda de Casablanca pour cueillir le café de la deuxième récolte de l’année, mais ce mois d’octobre, elles espèrent que ce sera la dernière, car elles seront désormais propriétaires de leur propre terre. Cependant, le destin a d’autres plans.Octavio Vallejo, le propriétaire de l’hacienda, le même homme qu’elle a sauvé d’un supposé enlèvement, le même qui lui a promis en récompense de lui donner un hectare de terrain pour qu’elle puisse cultiver son propre café, finit par mourir, Aux funérailles du patriarche, Gaviota rencontre Sebastian, le petit-fils d’Octavio, vivant à l’étranger ».

3- Vingt cinq vingt et un

Cette émission sud-coréenne réalisée par Jung Ji-hyun et mettant en vedette Kim Tae-ri et Nam Joo-hyuk est originale pour la chaîne NTV. Ses 16 épisodes ont commencé à être diffusés le 12 février de cette année, le jour même où il a commencé sa distribution sur Netflix, mais uniquement avec un accord pour sa diffusion dans d’autres pays, car cela n’avait rien à voir avec sa production.

Synopsis: « À une époque où les rêves semblent inaccessibles, une escrimeuse adolescente poursuit ses objectifs et rencontre un jeune homme travailleur qui essaie de refaire ».

2- Proposition de travail

Les K-Dramas sont l’un des contenus préférés des abonnés, nous avons donc ici le deuxième de la liste qui est déjà un phénomène dans une partie du monde, bien qu’il n’arrivera en Amérique latine que le 4 avril. Ce spectacle a débuté le 28 février de cette année à travers la chaîne SBSavec un épisode par semaine jusqu’à la fin du 12.

Synopsis: « Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) a un rendez-vous à l’aveugle sous l’identité d’un de ses amis dans le but d’être rejeté par ce partenaire potentiel. Mais les plans échouent lorsqu’il s’avère qu’il s’agit de Kang Tae-mu (Ahn Hyo -seop), PDG de la société de Ha-ri, et il lui fait une proposition ».

1- Tabou

La série britannique a été créée en 2017 dans Bbc Un et effet Il a été ajouté au catalogue Netflix il y a quelques semaines, mais les utilisateurs ne se souciaient pas qu’il soit sorti il ​​y a cinq ans, puisqu’il est actuellement le quatrième titre le plus choisi au monde. Les raisons de comprendre sa nouvelle rage sont parce qu’il est une création de Steven Knight, l’esprit derrière Peaky Blinderset ses huit chapitres mettent en vedette Tom Hardy.

Synopsis: « La série, divisée en huit chapitres et se déroulant en 1814, commence avec James Delaney (Tom Hardy) lorsqu’il revient en Angleterre, en raison de la mort de son père, après avoir passé douze ans en Afrique et avec quatorze diamants volés, alors que la guerre entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et leur différend sur le détroit de Nootka tire à sa fin. ».

