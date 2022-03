Les 4 séries captivantes comme Vikings : Valhalla que vous pouvez commencer cette semaine

DIFFUSION

Si vous avez apprécié le succès de Netflix, vous ne devriez pas passer à côté de ces fictions aux styles très similaires. Passez en revue leurs titres et recherchez-les sur HBO Max et Amazon Prime Video.

©NetflixVikings : Valhalla, le succès de la plateforme de streaming.

Depuis que Vikings : Walhalla arrivé au catalogue Netflixla série dérivée de vikings Il a volé tous les regards. Il se déroule 100 ans après les événements présentés dans sa fiction principale, juste au moment où l’épée du plus grand chef médiéval de l’histoire forge le puissant empire de la mer du Nord. Si vous vouliez en voir plus, nous vous laissons ici des recommandations de séries similaire dans hbo max et Amazon Prime Vidéo.

+ 2 séries comme Vikings à regarder sur HBO Max

– Jeu des trônes

Un classique de la série médiévale fantastique : jeu des trônes. David Benioff et DB Weiss ont réalisé cette série télévisée qui, depuis son arrivée sur le réseau de télévision HBO, a rassemblé des fans du monde entier. Il s’inspire de la série de romans de George RR Martin intitulée Chanson de glace et de feu et raconte les luttes pour le trône de fer et le gouvernement de ses sept royaumes.

– Élevé par les loups

Si vous manquez déjà Vikings : Valhalla, alors vous devez voir la série américaine sur HBO Max Élevé par les loups. Créé par Aaron Guzikowski et sorti en 2020 sur la plateforme de streaming, il compte déjà deux saisons mêlant drame et science-fiction. De quoi s’agit-il? Une guerre religieuse met fin à la vie sur Terre et deux androïdes se consacrent à élever des enfants humains sur une mystérieuse planète vierge, jusqu’à ce que l’arrivée d’une congrégation de survivants devienne une menace.

+ 2 séries comme Vikings à regarder sur Amazon Prime Video

-Vinland Saga

A première vue, l’apparition de Saga du Vinland semble très différent : il s’agit d’une série animée et elle ne semble avoir rien de commun avec le succès de Netflix. Il reprend cependant l’histoire des Vikings qui, à la fin du premier millénaire, apparaissent partout. Thornfinn, le fils du plus grand guerrier, a vécu son enfance sur le champ de bataille et cherche désormais la terre de rêve, appelée Vinland, à une époque plus que mouvementée.

– Monde sans fin

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous vous intéressez sûrement aux histoires médiévales et aux conflits de pouvoir. Par conséquent, vous ne devriez pas manquer Un monde sans fin. Il raconte l’histoire d’un assassin engagé pour tuer un roi, tandis qu’un mystérieux chevalier s’enfuit dans la campagne poursuivi par les hommes de la reine. Et comme si cela ne suffisait pas, deux adolescents sont témoins d’un incident dans les bois qui change complètement le cours de la nation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂