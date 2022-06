Les 4 séries avec les fins les plus discutables de l’histoire

la télé

Toutes les productions ne peuvent pas avoir une clôture parfaite comme celle de Six pieds sous terre. HBO, Netflix, AMC et tant d’autres signaux ont été victimes de critiques pour leurs fins.

©IMDBGame of thrones était-il la série avec la pire fin de l’histoire ?

On ne peut pas plaire à tout le monde lorsqu’une nouvelle série sort, encore moins à l’ère des réseaux sociaux où tout est opiné et sur-analysé. Les fictions sont de plus en plus remises en question sur la façon dont elles se terminent et, dans la balance, le résultat pèse plus que tout le voyage. Dans cette situation sont tombées toutes sortes d’histoires développées par AMC, Netflix, HBO et tant d’autres signes. Personne n’est sauvé. Mais quels étaient les pires ?

+ Les pires fins à la télévision

4 – Dextre

Protagonisée par Michael C Hall, nous a montré un tueur en série qui est venu un temps travailler comme assistant de police pour résoudre de terribles homicides. Pendant huit saisons, on a vu ce criminel faire son truc avec un sadisme croissant. Mais la fin, avec Dextre en simulant sa mort, il en a indigné quelques-uns. En faveur de la série Afficher l’heure: Les fans ont triomphé et il y a eu un reboot pour remettre les choses à leur place.

3 – Comment j’ai rencontré ta mère

Pendant neuf saisons, ils nous ont trompés sur qui allait être la femme avec qui ted mosby finira sa vie. Au début, nous pensions que ce serait comme copains et le lien entre Ross et Rachelrépliqué entre ted et robin. Cependant, tout le temps, nous nous attendions à ce que la fille au parapluie jaune vienne changer la vie du protagoniste pour toujours. Tout pour finir par effacer du coude ce qu’ils avaient écrit de la main et permettre ted revoir « Tante Robin » pour continuer ton amour.

2-Perdu

Tous vivants ? Est-ce le purgatoire ? La série de Retournement de situation et celui qui a changé à jamais la façon de regarder la télévision et d’en parler a été plein de grands succès dramatiques. Cependant, les critiques suggèrent qu’à partir de la quatrième saison la débâcle commence et que la fin est aussi incompréhensible que décevante.

1 – Jeu des trônes

Que dire de la série télévisée la plus importante de ces 5 dernières années, qui a fini par presque enterrer la carrière de ses créateurs. La mort de Daenerysproblèmes avec Jon Snow et la résolution de toute la bataille finale a même permis aux fans de collecter des signatures (et de l’argent !) pour que la dernière saison soit complètement réenregistrée.

