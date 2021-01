Les 4 premières saisons de Rick et Morty se réunissent en un seul Blu-Ray

Ricky et Morty les fans pourront bientôt avoir la saison complète (jusqu’à présent) dans un seul ensemble Blu-Ray.

Si tu aimes Rick et Morty mais ne possédez pas encore la série dans aucun format physique, vous aurez la chance de ramener toutes les saisons actuelles à la maison dans un nouveau coffret. WB a annoncé que les quatre premières saisons sortiraient sur Blu-Ray 2 mars 2021.

Préparez-vous à vous gaver sur l’un des câbles n ° 1 des comédies regardées – et suivez les mésaventures du scientifique fou préféré des États-Unis et de ses petits-enfants avec ce coffret scandaleux qui comprend les 41 épisodes des quatre premières saisons de la série primée, ainsi que de copieux des fonctionnalités spéciales, notamment des commentaires audio, des scènes supprimées, des segments «À l’intérieur de l’épisode», de nombreuses fonctionnalités, des croquis animatiques passés, etc. Pendant une durée limitée, les fans qui achètent l’ensemble recevront une affiche exclusive de la série.

Après avoir été porté disparu pendant près de 20 ans, Rick Sanchez arrive soudainement à la porte de sa fille Beth pour emménager avec elle et sa famille. Bien que Beth accueille Rick chez elle, son mari, Jerry, n’est pas aussi heureux de la réunion de famille. Jerry est préoccupé par le fait que Rick, un scientifique sociopathe, utilise le garage comme son laboratoire personnel. Dans le laboratoire, Rick travaille sur un certain nombre de gadgets de science-fiction, dont certains pourraient être considérés comme dangereux. Mais ce n’est pas tout ce que fait Rick qui concerne Jerry. Il poursuit également des aventures à travers l’univers qui impliquent souvent ses enfants, Morty et Summer.

CARACTÉRISTIQUES BONUS

Saison 1

Commentaires pour chaque épisode

Animatics pour chaque épisode

Dans les coulisses

Scènes supprimées

Saison 2

Commentaires pour chaque épisode

Animatics pour chaque épisode

Esquisses animatiques supprimées

Rick et Morty Saison 2 Premiere Party avec Chaos Chaos

Saison 3

Commentaires pour chaque épisode

Animatics pour chaque épisode

«À l’intérieur de l’épisode» pour chaque épisode

Exclusif «À l’intérieur de la cabine d’enregistrement»

Origines de Rick et Morty parties 1 et 2

Saison 4

Une journée chez Rick et Morty: dans la saison 4

«À l’intérieur de l’épisode» pour chaque épisode

Création de Snake Jazz

Réaliser Rick et Morty

Samouraï et shogun

Processus des accessoires

Création de personnage

Défis d’animation