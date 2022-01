Les 4 meilleurs films d’Anya Taylor-Joy

célébrités

L’actrice aux racines argentines a plusieurs projets en cours, dont la préquelle de Mad Max concentré sur Furiosa. On vous dit quels sont les quatre rôles dans lesquels il s’est le plus démarqué au cinéma.

©IMDBL’actrice se prépare à jouer dans L’Homme du Nord.

Anya Taylor Joy Elle est l’une des actrices qui suscite le plus d’attrait auprès des consommateurs de films et de séries en dessous de la barre des 25 ans. L’artiste consacré par la mini-série de Netflix, pari de la reine, a plusieurs projets en cours, dont une préquelle à Mad Max: Fury Road où il sera mis sur la peau de furieux, le personnage qu’il a donné vie Charlize Theron. On vous dit quels sont les 4 rôles dans lesquels il s’est le plus démarqué sur grand écran.

sorcière

Le film qui a tout commencé. Dans cette production dirigée par Robert Egger (avec qui retravaillerez-vous dans L’homme du nord) devait interpréter thomasin, la fille aînée d’un couple chrétien du XVIIe siècle qui souffre de la disparition de son bébé et soupçonne ses pratiques, qu’ils accusent d’être une sorcière. C’est un film qui peut diviser les eaux dans le public, entre ceux qui préfèrent une terreur plus directe et ceux qui aiment voir quelque chose de plus lent à cuire. vous le trouvez dans Netflix.

Diviser

Le film avec lequel M. Night Shyamalan il a une fois de plus prouvé à tout le monde que ses mécanismes de rebondissement n’avaient pas rouillé. Dans cette bande, Anna incarne Casey, une jeune femme kidnappée par un schizophrène qui a développé de multiples personnalités, dont l’une serait une créature dangereuse et redoutable. On ne vous en dira pas trop au cas où vous ne l’auriez pas encore vu, et vous pouvez le retrouver sur Movistar Jouer.

emma

L’un des films pour lesquels il a été dit qu’il pourrait recevoir quelques nominations supplémentaires mais a dû se contenter d’une autre les globes dorés (lors de la même cérémonie où il a remporté une statuette pour son rôle dans pari de la reine). Cette fois, il devait jouer dans une histoire centrée sur une jeune femme qui vit en Angleterre au début du XIXe siècle et se consacre à se mêler de la vie amoureuse de ses amis. Est disponible en hbo max.

Hier soir à Soho

La dernière sortie au cinéma avec l’actrice de 25 ans, réalisé par Edgar Wright. Bien qu’il n’ait pas reçu les meilleures critiques, il est intéressant de voir le travail de caméra et le montage de ce film fantastique qui se transforme rapidement en thriller psychologique. Le film est sorti en salles il y a peu de temps, il n’est donc pas encore sur les plateformes.

