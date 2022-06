Les 4 meilleurs couples de fiction à la télévision

Opinion

La télévision et le cinéma nous ont donné de grandes romances. Quand Harry rencontre Sally est peut-être l’une des meilleures comédies romantiques, mais quels couples se démarquent sur le petit écran ?

©IMDBPam et Jim sont-ils les meilleurs ?

Si on parle de couples de fictions de Hollywood c’est, il est clair que le Meg Ryan et Billy Crystal formé dans Quand Harry rencontre Sally C’est l’un des parfaits par excellence. Vous pouvez aussi penser à Céline et Jesse de la trilogie Avant. Mais qui se démarque quand il s’agit du petit écran ? On vous raconte quatre liens qui ont marqué différentes générations au fil des années.

+Grands couples fictifs

4 – Jim et Pam

Bureau a connu une renaissance au milieu d’une pandémie aux mains de Amazon Prime Vidéo. John Krasinski et Jenna Fischer ils ont donné vie à deux collègues de bureau qui ont commencé comme de grands amis et ont fini par avoir un lien parfait, les unissant à la fois dans l’amour et l’humour. À chaque instant, la série ne plaisante pas et se concentre sur le côté humain de ses personnages, en particulier avec Jim et PamC’est pour que nos yeux se remplissent de larmes.

3 – Monica et Chandler

Celui qui n’a pas pleuré avec la demande en mariage de Monica à Chandler n’a pas de coeur Le couple que beaucoup citent comme parfait est né de la main de la sitcom des années 90 et nous a montré que parfois une rencontre fortuite peut réveiller une passion dont on ignorait l’existence.

2 – Lily et Marshall

Comment j’ai rencontré votre mère pris beaucoup de copains et parmi ces choses, il est inévitable de parler du lien entre marshall et lys comme celui qui était un miroir de celui de Chandler et Monica. Cependant, c’était parfois supérieur, notamment à cause de la façon dont ils devaient se comprendre ou penser les uns aux autres. Tant en privé que lorsqu’ils étaient avec leurs amis, ils sont devenus un partenaire idéal pour beaucoup.

1 – David et Keith

Aujourd’hui, il est très courant de voir des liens entre des personnages du même sexe. En effet, les personnages de Six pieds sous terre ils n’étaient même pas les premiers à apparaître sur le petit écran et, encore une fois, on peut parler de copains avec Suzanne et Carolou l’épisode dans lequel Ellen Degeneres dit au monde « je suis gay ». Mais David et Keith Ils ont abordé avec beaucoup de succès toutes les complexités que traverse un couple de même sexe, allant du dire à la famille à la réflexion sur la façon dont ils sont perçus au quotidien et sur la façon dont ils gèrent la discrimination, entre autres choses.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂