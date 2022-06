Les 4 meilleures séries HBO Max de 2022 à ce jour

hbo max

Le catalogue HBO Max ne cesse d’attirer les utilisateurs grâce aux incroyables premières qu’il a faites en 2022 et au retour de séries emblématiques. Mais quels sont les meilleurs jusqu’à présent ? On vous dit !

©IMDBLa meilleure série HBO Max de 2022

La guerre du streaming n’empêche pas les plateformes de leader de faire des premières surprenantes. Et, l’un des services à la demande qui a été le plus lancé en 2022 est hbo max, l’entreprise qui est sur le point de terminer une année en Amérique latine. Cette entreprise, petit à petit, gagnait de plus en plus de téléspectateurs, devenant ainsi l’une des plus importantes et des plus en vue de l’industrie.

Eh bien, son catalogue énorme et varié positionné hbo max parmi les favoris des cinéphiles et des séries qui ont trouvé sur cette plateforme un excellent allié pour profiter d’un bon contenu. Cependant, la réalité est que dans ce 2022, il y a quatre séries qui se sont démarquées des autres et ont remporté un succès sans précédent. Rencontre-les.

+ Les 4 meilleures séries HBO Max à ce jour :

4.Toky Vice :

Cette fiction atteint hbo max le 7 avril 2022 et a été immédiatement considéré comme l’un des meilleurs et des plus marquants de l’année. Protagonisée par Ansel Elgort, la bande a une saison de huit épisodes qui incluent le drame, l’adrénaline, le suspense et l’action. Incontestablement, une combinaison qui a ravi les fans au point que la plateforme l’a renouvelée pour une deuxième saison, dont il n’y a toujours pas de date de sortie.

Synopsis: Tokyo Vice se déroule à la fin des années 1990 lorsqu’un jeune journaliste américain nommé Jake Adelstein commence à enquêter sur le monde sombre des Yakuza. Basé à Tokyo et travaillant pour un grand journal pendant un certain temps, le professionnel se lance dans le monde dangereux de la mafia japonaise contrôlée par certains des criminels les plus puissants du pays..

3. L’âge d’or :

C’était en janvier de ce 2022 quand hbo max ajouté à son catalogue l’age d’Or, une série qui s’est terminée en mars de cette année depuis que la production a décidé de sortir un épisode par semaine. Avec une saison de neuf épisodes, cette fiction d’époque se déroulant en 1882 a tellement captivé les fans qu’elle a été renouvelée pour une deuxième saison qui n’a pu sortir qu’en 2023.

Synopsis: L’âge d’or se déroule en 1882 lorsque la jeune Marian Brook quitte la Pennsylvanie pour s’installer à New York après la mort de son père. Maintenant, la jeune fille n’a d’autre choix que de vivre avec ses riches tantes. Dans sa nouvelle maison, Marian est exposée à un monde au bord de l’ère moderne lorsqu’elle se retrouve mêlée à une guerre sociale entre l’une de ses tantes et leurs voisins extrêmement riches : un magnat des chemins de fer et son ambitieuse épouse. Compte tenu de cela, Marian doit décider entre suivre les règles établies par la société ou suivre son propre destin.

2. L’escalier :

5 mai de cette année hbo max surpris par le lancement de L’escalierune fiction qui aime l’age d’Or a diffusé un épisode par semaine mettant fin à sa transmission le 9 juin. En d’autres termes, les neuf chapitres qui composent la première partie sont déjà disponibles dans leur intégralité et reflètent le cas réel choquant de la mort de Kathleen Peterson.

Synopsis: La Escalera está basada en el caso real que estremeció a Estados Unidos en diciembre de 2001. Según relata la historia, en aquél entonces, Michael Peterson, quien en la serie es personificado por Colin Firth, llamó a las autoridades para declarar la muerte de su épouse. Cependant, la police l’a pris comme suspect dans la mort de Kathleen (Toni Collette) car ils ne croyaient pas son témoignage selon lequel il était tombé dans les escaliers et l’autopsie a montré que la femme décédée avait des lacérations sur le crâne.

1. Euphorie – Saison 2 :

La deuxième saison de euphorie première sur HBO Max le 9 janvier revenant captiver des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Une fois de plus, Zendaya elle a joué le rôle de protagoniste donnant vie à Rue Bennett et éblouissant par sa performance. Dans huit nouveaux épisodes, l’actrice a fait face à plus de drame, de suspense et d’adrénaline.

Synopsis: Après les événements de la première saison, Rue et Jules font leurs adieux à la gare, effondrant ainsi le premier d’entre eux qui décide de retomber dans la drogue. C’est parce que Nate lui a fait croire que son amie la quittait pour toujours et l’amène ainsi à penser qu’elle ne pourra jamais sortir des pensées sombres et de la drogue. Maintenant, pour elle, il n’y a personne qui puisse l’aider à se sauver des substances toxiques.

