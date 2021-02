Les 4 meilleures chaînes YouTube pour apprendre l’anglais

Apprendre l’anglais est beaucoup plus facile que jamais, surtout si nous nous abonnons à l’une de ces chaînes YouTube. Apprenez l’anglais facilement et de manière ludique.

Il n’y a aucune excuse. Grâce à la technologie, ceux qui ne veulent pas apprendre l’anglais ne veulent pas. La langue de Shakespeare est essentielle au XXIe siècle, surtout parce que nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé.

Et soyez prudent, car apprendre l’anglais ne doit pas être ennuyeux. Il n’est pas nécessaire d’acheter des livres de grammaire ennuyeux, car via des applications ou avec ces chaînes YouTube que nous vous apportons ci-dessous, L’anglais sera un jeu d’enfant.

Jennifer ESL

Ce professeur d’anglais avec près de 900 000 abonnés, a l’une des meilleures chaînes YouTube pour apprendre l’anglais. Conçu pour les débutants, nous apprendrons les bases de manière didactique, simple et surtout agréable. L’important à propos de cette chaîne est la prononciation et sa facilité de compréhension, parfaite pour ceux qui veulent pratiquer leur audition.

L’anglais de Rachel

Avec plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube, La chaîne de Rachel est l’une des références dans l’enseignement de cette langue. Bien que sa chaîne vise à enseigner l’anglais américain, cela ne doit pas être mauvais du tout, surtout si nous envisageons de faire prochainement un voyage aux États-Unis. Si vous suivez ses vidéos, vous comprendrez immédiatement comment il en est venu à avoir autant de followers.

Parlez anglais avec M. Duncan

À l’époque où j’étais étudiant, il y avait toujours des enseignants qui se connectaient mieux que les autres avec leurs élèves. Duncan en est un exemple clair. Avec sa chaîne de 900 000 abonnés, Duncan propose des cours d’anglais pratiques pour tous les niveaux. Le meilleur de tout est que ce professeur explique ses leçons pleines d’énergie et de motivation, quelque chose que tous les éducateurs devraient toujours avoir.

Cocomelon

Et nous nous sommes retrouvés avec une chaîne anglaise destinée aux enfants. Parce que plus tôt une personne apprend à parler anglais, mieux c’est. Cocomelon est une chaîne de dessins animés qui ravira les plus petits. En plus d’une excellente animation, leur musique est excellente et permettra aux enfants, en plus d’être collés à l’écran de l’ordinateur, d’apprendre l’anglais. Que pourrais-tu vouloir de plus?

