Les 4 meilleures alternatives à Modern Family de tout le catalogue Netflix

Netflix, du moins si nous parlons du catalogue que nous pouvons voir dans notre pays, il a eu la chance d’être l’un des premières plateformes pour nous montrer le avantages du streaming au 21e siècle, qui a servi de base à de nombreux série inconnue dans notre pays pour que nous puissions mettre le pied dehors et nous émerveiller histoires filmées il y a des années ou des décennies. Si vous l’avez aimé ou si vous l’aimez, Famille moderne, nous sommes convaincus qu’également tu vas apprécier Avec notre liste de recommandations.

Comment j’ai rencontré votre mère

Oui Famille moderne est connu dans n’importe quel coin de la planète, qui diable n’a pas entendu parler d’un tel Ted Mosby et son extravagant copains? Malgré le fait que la prémisse de la série, et qu’elle aborde de manière magistrale dans la dernière saison, nous invite à découvrez qui est la future femme du protagoniste, cette série restera dans les mémoires pour être la héritier spirituel de copains, avec un humour plus acide parfois, et pour nous avoir présenté un personnage si méprisable et mythique dans la figure de Barney Stinson. Au fait, si vous commencez à le voir, je vous préviens que vous ne saurez jamais d’où vient l’ananas du fameux incident.

Année 2005

Saisons: 9

Chapitres: 208

Durée moyenne: 20 minutes

Atypique

S’il y en a un autre famille qui a donné de quoi parler ces dernières années sur Netflix, qui a été composé par le Gardner, avec un père conducteur d’ambulance, une mère qui passe son temps à tâches improductives, ongle soeur athlète, bien qu’un peu bavard, et le frère protagoniste de l’histoire, Sam, un garçon de la Spectre autistique, mais qui sait parfaitement se débrouiller tout seul, même s’il doit encore apprendre à maîtriser ses impulsions et faire un pas en avant dans la vie adulte.

Année: 2017

Saisons: 3

Chapitres: 28

Durée moyenne: 35 minutes

Brooklyn neuf neuf

Je ne mets pas de bande-annonce pour la présentation de la série, juste un brève pièce de l’un des chapitres et donc, du moins je l’espère, vous pouvez voir le capacité à surprendre que leurs scénaristes obtiennent. Dire que Brooklyn neuf neuf est l’une des meilleures comédies de ce siècle Je pense que ce n’est pas du tout exagéré, pour quelque chose, il est encore à l’antenne aujourd’hui, donc si vous voulez en trouver un nouvelle familleDans ce cas de flics, pour garder la comédie sur votre télé, c’est l’une des meilleures options.

Année 2013

Saisons: 7

Épisodes: 143

Durée moyenne: 20 minutes

Communauté

Pour terminer nos recommandations dans l’article d’aujourd’hui, je veux vous emmener à la Université de Greendale, dans ce qui a été l’une des grandes surprises de l’époque, compte tenu de la caractère irrévérencieux des dialogues et de leurs personnages, un casting d’enseignants et d’étudiants des plus variés, avec un ancien avocat, pour avoir perdu son titre, en tête d’affiche au début de la série. Si vous appréciez avec humour américain, vous devriez essayer ce titre.

Année 2009

Saisons: 6

Chapitres: 110

Durée moyenne: 20 minutes

