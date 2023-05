Les 4 films d’animation les plus regardés sur Disney + en ce moment

Pandora Bracelet Maille Serpent Fermoir Cœur Princesses Disney Moments

Célébrez vos rêves avec le Bracelet Maille Serpent Fermoir Cœur Princesses Disney Pandora Moments. Fini main en argent 925/1000e et en métal doré à l'Or fin 585/1000e, ce bracelet est doté d'un fermoir en forme de cœur orné d'une couronne sertie d'oxydes de zirconium incolores. Le fermoir est gravé au verso de la citation « Never give up on your dreams » (N'abandonne jamais tes rêves) et est agrémenté d'une médaille en forme de cœur orné d'une pierre scintillante et d'une couronne gravée. Inspiré des princesses Disney et de leurs forces, ce bracelet vous rappellera tous ces rêves qui nous unissent.