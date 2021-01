Les 4 conseils de Google pour rester en forme en 2021

Voulez-vous rester en forme en 2021? Voici les 4 conseils que Google vous donne pour vous aider à y parvenir. Spoiler: ils sont liés à Google Fit.

Perdre du poids, faire du sport, être en forme … Les résolutions les plus courantes pour commencer une nouvelle année sont liées à l’activité physique et à la santé. Google veut vous aider à en obtenir un en 2021, celui de rester en forme, et pour cela vous donne 4 conseils dont vous pouvez profiter maintenant.

L’exigence que vous devez remplir pour utiliser ces recommandations est installer Google Fit sur votre mobile. Si vous ne le connaissez pas encore, il est temps pour vous de découvrir cette application intéressante axée sur la santé et l’activité physique. Voulez-vous rester en forme? Ouvrez Google Fit et appliquez ces 4 conseils utiles que Google vous donne de votre blog.

Mesurez les données les plus importantes lors de l’exercice

De l’American Heart Association (AHA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous encouragent à pratiquer au moins une fois par semaine 150 minutes d’activité modérée ou 75 minutes d’activité intense.

Cependant, certaines applications mobiles de suivi de la condition physique peuvent être un peu écrasantes lorsqu’elles vous montrent des dizaines de données qui ne vous intéressent même pas, laissant de côté ce qui est vraiment important: le temps que vous avez consacré à l’exercice.

Pour cette raison, Google Fit choisit d’être plus simple et se concentrer sur la mesure uniquement des données critiques. Il le fait grâce à un système de notation appelé Cardio Points, pour lequel vous recevez une série de points à chaque fois que vous faites de l’exercice. Si vous faites une activité physique modérée, comme faire une promenade, vous recevez un point par minute; Si vous faites des exercices plus intenses, comme la course à pied, vous obtenez deux minutes pour chaque minute passée.

De cette façon, vous pouvez mesurer le type d’exercice qu’avez-vous fait et le le temps que tu as consacré, et voyez comment toutes ces données sont converties en points Cardio. Et c’est le premier conseil de Google: mesurez les données les plus importantes lors de l’exercice pour vous permettre de rester en forme plus facilement.

Les meilleures applis pour se promener

Restez motivé

Le premier jour d’une nouvelle routine d’exercice est toujours abordé avec enthousiasme, même s’il est normal que la motivation diminue avec le temps. Par conséquent, de Google, ils vous encouragent à transformer cette routine en quelque chose de plus social et amusant pour faciliter le maintien de la motivation.

Vous n’êtes pas obligé de quitter Google Fit pour le faire, car dans l’application elle-même, vous pouvez partager vos entraînements avec vos amis et votre famille pour montrer que vous atteignez vos objectifs. De plus, à partir de l’application, vous pouvez partager des informations également via les réseaux sociaux comme Instagram. Attention, car vous pouvez ajouter les selfies que vous avez pris lors de chaque formation pour que les autres voient que vous avez travaillé.

Ces applications d’exercice sont aussi des jeux: mettez-vous en forme et amusez-vous

Toute activité physique compte

Il est important d’utiliser une application de surveillance de l’exercice qui peut mesurer l’activité dans une multitude de sports, pas seulement la marche ou la course. Dans ce sens, Google Fit suit plus de 100 activités, comme le basket-ball, le tennis de table ou la plongée. N’oubliez pas d’ajouter un nouvel entraînement avant de commencer et sélectionnez l’activité que vous allez bien faire pour que Google Fit collecte les données et les ajoute à votre profil

Vous pouvez aussi connecter d’autres applications et appareils suivi de l’activité physique afin que toutes les informations soient au même endroit, Google Fit.

Investissez dans le repos

Le repos est essentiel pour pouvoir faire de l’exercice physique à son meilleur niveau et, ainsi, rester en forme. Le moniteur de sommeil Google Fit, qui a reçu une amélioration notable dans la mise à jour de novembre 2020, vous aide garder une trace de vos cycles de sommeil en utilisant les informations d’applications telles que Sleep comme appareils de surveillance du sommeil et Android.

Avec les données fournies par l’analyse Google Fit, vous pouvez savoir comment ont été vos habitudes de sommeil au cours des derniers mois. Si vous avez du mal à vous endormir, Google vous recommande de faire des exercices de méditation et de pleine conscience pour vous détendre et mieux dormir.

Et voici les 4 conseils de Google pour que vous permettre de rester en forme plus facilement en 2021. Vous savez, accorder une attention particulière aux données vraiment fondamentales, rester motivé, enregistrer chaque activité physique et donner au repos l’importance qu’il mérite sont des aspects clés pour maintenir cet état souhaité.

