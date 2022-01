Les 4 chansons qui reflètent parfaitement ‘Blue Monday’

ÉPHÉMÉRIDES

Chaque troisième lundi de janvier est connu comme un jour où la tristesse prédomine pour certaines raisons. Voici quelques chansons qui montrent cet état d’esprit.

Chansons qui reflètent le « lundi bleu »

Chaque troisième lundi de janvier est appelé « Lundi bleu » car il reflète toute la dépression et la tristesse de l’année, selon des études du psychologue britannique Cliff Arnall.

Les dépenses des fêtes de fin d’année, le salaire en milieu de mois sont quelques-uns des facteurs qui peuvent influencer la tristesse.

La musique n’est pas en reste ces jours-ci et vous trouverez ci-dessous une liste de chansons :

Creep – Radiohead

Selon son chanteur, Thom Yorke, « Creep » est une chanson qui raconte l’histoire d’un homme ivre qui essaie d’attirer l’attention de la femme qui l’attire, la pourchassant partout. Finalement, il finit par perdre confiance en lui pour l’atteindre. »

La chanson est apparue en 1992 bien qu’au début elle ne soit pas sortie car elle était considérée comme « dépressive ». Cependant, un an plus tard, il a commencé à être populaire et a obtenu la septième place dans les charts britanniques et la deuxième dans le Billboard.

Tout le monde Hurst – REM

L’Athens, a lancé en 1992 l’un de leurs albums ‘Authomatic For The People’ dont ‘Everybody Hurst’ faisait partie. La création du sujet a été de l’ancien batteur de la bande, Bill Berry. Il a présenté l’esquisse de ce qui aurait pu être une chanson country de quelques minutes, sans refrain ni pont. Avec ses trois compagnons, ils ont commencé à façonner un classique éternel du groupe qui a finalement été écrit pour aider les jeunes qui pensaient au suicide.

À l’époque, Michael Stipe notait : « La chanson a rapidement cessé d’appartenir au groupe et a commencé à appartenir à tout le monde ». Une chanson musicalement triste, qui a sauvé des milliers de vies ».

Confiture de perles noires

Dans le cadre de leur travail d’enregistrement pour ‘Ten’, Pearl Jam a sorti ‘Ten’ qui a une forte charge émotionnelle. La chanson a un ton mélancolique avec la voix d’Eddie Vedder.

Silencieux par la nuit – Keane

‘Silenced by the Night’ était l’une des premières chansons de Keane avec laquelle il a lancé son quatrième album ‘Strangeland’. La mélodie raconte l’histoire d’un couple décidant de se donner une seconde chance, renforcé après une crise, mais alors que la voix de Tom Chaplin indique que « toi et moi allons nous relever », l’auto-tromperie est prévenue, l’échec annoncé avant de laisser faire

Larmes au paradis – Eric Clapton

L’artiste a dédié cette chanson à son fils Conor, décédé à l’âge de quatre ans et demi après être tombé d’un appartement du 53e étage à New York en 1991. Peu de temps après, Clapton a composé une chanson en sa mémoire. C’était sans aucun doute l’une des mélodies les plus tristes de cette époque et l’une des plus réussies.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂