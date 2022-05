Les 4 acteurs candidats pour le nouveau James Bond

in

Images universelles

Daniel Craig a pris sa retraite du rôle de James Bond et la franchise cherche un nouveau nom propre pour le remplacer. Une liste de 4 candidats !

©IMDBDaniel Craig comme James Bond

Daniel Craig a fait une excellente tournée au cinéma en tant que dernier James Bond et a pris sa retraite avec le versement émotionnel intitulé Pas le temps de mourir. Depuis, les spéculations et les noms propres ont commencé à remplacer l’acteur qui faisait si bien son travail d’agent 007, sûrement la meilleure version depuis la présence iconique de Sean Connery dans le rôle du personnage.

Désormais, c’est au tour du sang neuf et les fans ont beaucoup à dire sur les réseaux sociaux, où chacun a une voix et un vote pour donner son avis sur cette question. Cependant, les décisions sont laissées à un groupe de cadres qui, cette fois, ont la chance de s’éloigner de la formule traditionnelle grâce à des caractéristiques uniques chez certains des candidats qui sonnent fort sur Internet.

+ Acteurs qui peuvent devenir le nouveau James Bond

4. Jacob Elordi

Le jeune interprète s’est fait connaître grâce au cinéma La cabine des baisers et la célèbre série HBO, euphorie, où il partage une affiche avec Zendaya. Il faisait récemment partie du casting de eaux profondes avec Ana de Armas, l’une des dernières femmes à accompagner Daniel Craig dans un film Bond, précisément Pas le temps de mourir. Sa jeunesse est un point positif sur cette liste.

3.Henry Cavill

L’acteur britannique est déjà habitué aux rôles iconiques quand on sait qu’il a joué Superman dans le Univers étendu DC Déjà Geralt de Riv dans la serie Le sorceleur que vous pouvez regarder sur Netflix. Cavill a également eu une entrée dans l’une des franchises d’espionnage les plus reconnues du milieu. Quel film? Mission Impossible : Fallout. James Bond Je gagnerais en attrait physique et en expérience avec cet interprète,

2. Idris Elba

Peut-être l’idée d’un acteur de couleur jouant James Bond, mais beaucoup pensent que c’est l’occasion idéale pour que cela se produise. Idris Elba est un interprète qui donne beaucoup d’intensité à ses rôles et sûrement à ses James Bond ne passerait pas inaperçu devant le public. Il a le soutien de tous ceux qui sont en faveur de élections inclusives dans les moulages.

1.Tom Hardy

Un des favoris du grand public. Un contre ? Son âge. À 44 ans, beaucoup supposent que Tom Hardy je n’aurais pas la chance de personnifier James Bond pendant une longue période de temps. Cependant, il est dans un état physique enviable comme en témoignent ses apparitions dans des films qui nécessitent un degré élevé d’exigence dans cet aspect. Il a la prestance et l’aplomb idéals pour le 007 d’une nouvelle ère !

