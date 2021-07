Les 30 tatouages ​​de Tom Hardy et ce qu’ils signifient

Tom Hardy reprendra bientôt son rôle d’Eddie Brock avec le retour de Venin et l’acteur britannique a été félicité pour sa capacité à s’adapter à un large éventail de rôles tout au long de sa carrière.

Le joueur de 43 ans aime vraiment s’engager dans un rôle. Mais il est également très attaché à sa collection de tatouages, qui lui rappelle des moments spéciaux, des personnes et des expériences de sa vie (sans parler des paris perdus).

Et rien n’est plus synonyme d’engagement dans une relation que d’avoir votre partenaire tatoué de façon permanente sur vous. Mais comme Hardy et de nombreux autres romantiques l’ont appris à peu près depuis l’invention des tatouages, l’encre survit souvent aux relations.

Signification des tatouages ​​​​de Tom Hardy

Hardy a eu son premier tatouage à l’âge de 15 ans et il en a maintenant 30. Des dragons aux anciens amants, en passant même par la perte d’un pari avec d’autres acteurs, voici ce que signifient tous ses tatouages.

1) Tatouage de lutin

Hardy s’est fait tatouer son premier tatouage à l’âge de 15 ans, le lutin sur son bras droit. Dans la culture irlandaise, ce petit personnage de conte de fées représente la magie et la bonne fortune.

Selon Simple soldat, c’est une ode à son héritage irlandais du côté de sa mère.

Le tatouage de lutin de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

2) Motif tribal

Hardy a ensuite rempli son tat de lutin et un motif tribal recouvre maintenant l’endroit où le joyeux petit gars une fois sa

3) Tatouage de scorpion

Le scorpion encré dans le coin supérieur gauche de son dos est un autre des premiers tatouages ​​de la star. Nous ne savons pas exactement ce que Hardy y voit, mais le Scorpion a de nombreuses significations.

Pour n’en nommer que quelques-uns, l’insecte venimeux peut symboliser la dévotion, la justice, le courage, la passion, la mort, la dualité, la trahison. Le Scorpion est également le patron des âmes mortes dans certaines cultures.

4) Le tatouage « Léo sait tout »

En 2018, Hardy a ajouté un autre tatouage à sa collection après avoir perdu un pari contre Leonardo DiCaprio qu’il ne gagnerait pas un Oscar pour son rôle dans Le revenant.

Bien sûr, nous savons tous que DiCaprio a effectivement remporté la statue d’or pour ce personnage et, par conséquent, la co-star Hardy a dû faire inscrire « Leo sait tout » quelque part sur son bras.

5) Tatouage de dragon

Hardy a un grand dragon encré à l’intérieur de son biceps gauche. Apparemment, c’est symbolique de son ex-femme Sarah Ward, qui est née l’année du dragon. Ils ont été mariés pendant près de 10 ans, entre 1999-2008.

6) Tatouage ‘Till I die SW’

En parlant de Sarah Ward, Tom a également écrit « Till I die SW » sur le côté de son ventre (maladroit).

7) Tatouage d’étoile

Hardy a une étoile gravée sur son épaule gauche lorsqu’il a découvert que sa petite-amie de l’époque, Rachel Speed, était enceinte de leur fils, Louis. Ils se sont fréquentés pendant quatre ans après s’être rencontrés sur le tournage de La reine vierge en 2005.

Le tatouage de l’étoile de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

8) tatouage ‘Charlotte’

Si vous vous faites tatouer vos ex, le moins que vous puissiez faire est de trouver également un espace pour votre femme actuelle. Et c’est exactement ce qu’a fait Hardy.

Il a « Charlotte » écrit sur son épaule, qui est son épouse actuelle Charlotte Riley. Ils se sont mariés en 2014 et ils ont une fille et un fils ensemble.

9) Portrait de sa femme, tatouage de Charlotte

Pour accompagner son nom sur son épaule, Hardy a un portrait de sa femme, Charlotte, tatoué sur le côté gauche de son dos

Les tatouages ​​de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

10) Tatouage ‘LINDY King’

Une autre femme de sa vie, qui n’est pas une ancienne amante, a également fait partie de la collection de tatouages ​​de Hardy.

Cette femme est Lindy King, à qui l’on a promis une place permanente sur la peau de Tom Hardy (fille chanceuse) après avoir tenu sa promesse de le faire entrer à Hollywood. Donc ‘Lindy King’ est écrit à l’intérieur de son bras.

11) Tatouage du numéro du Corps des Marines

Non – Tom Hardy n’a jamais été dans les Marines. Mais le père de son meilleur ami était et est mort au combat, c’est pourquoi Hardy a «son numéro du Corps des Marines 1338046» gravé près de sa clavicule droite.

12) Tatouage de masques de comédie et de tragédie

Il ne faut pas un génie pour comprendre pourquoi Hardy, un acteur, a une image des masques de comédie et de tragédie encrée sur son pec droit, qui est le symbole du théâtre et des arts.

Le tatouage des masques de comédie et de tragédie de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

13) Tatouage « Sourire maintenant, pleurer plus tard »

Hardy a écrit « Smile now » juste au-dessus des masques de comédie et de tragédie et « Cry Later » juste en dessous.

Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais pour nous, cela semble être un mantra de « s’y mettre » (quel qu’il soit) avec un visage courageux d’abord et de pleurer / y faire face plus tard.

Les tatouages ​​de Tom Hardy (Crédit : Esquire)

14) Tatouage croix simple

Encore une fois, ces tatouages ​​​​sont un peu mystérieux. Hardy a trois croix simples encrées autour des masques de comédie et de tragédie sur son pec droit et son épaule.

Peut-être qu’ils sont juste décoratifs ? Bien que connaissant Hardy, ils ont forcément une signification plus profonde.

15) Tatouage ‘Padre Fiero’

‘Padre Fiero’ qui signifie ‘fier père’ est tatoué sur son pec gauche, près de son cœur, aww.

16) Tatouage ‘Figlio mio bellissimo’

Le tatouage « Figlio mio bellissimo » de Tom Hardy (Crédit : PA)

17) Tatouage de portrait de Madonna

Le portrait de Madonna a une signification plus profonde que vous ne le pensez. Le portrait – comme dans Marie, la mère de Jésus selon la foi chrétienne, pas la pop star – est vu en train de bercer un bébé dans l’image.

Hardy a expliqué: « Il s’agissait de materner. J’ai traversé beaucoup de choses en quittant la maison et en devenant père et en grandissant pour devenir ma propre mère. « J’ai une mère; Elle est incroyable. Mais il s’agit de pouvoir materner mes parents, mon fils et moi-même – ce qui est très douloureux. Comprendre cette poussée de croissance », a-t-il déclaré.

18) Tatouage Union Jack

Tom a un Union Jack tatoué sur son pectoral gauche – nous ne voudrions pas qu’il se sente laissé de côté avec autant d’encre sur le pectoral droit maintenant, n’est-ce pas ?

L’Union Jack est évidemment un clin d’œil à sa nationalité et au pays qu’il appelle chez lui. Ironiquement cependant, selon Gourou de l’art corporel, il a fait ce tatouage au Canada.

Les tatouages ​​de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

19) Plume et tatouage du mot ‘Scribe’

Hardy a une plume et le mot « Scribe » est encré sur son biceps droit. Apparemment, ce tatouage est par respect pour son amie Kelly Marcell, qui travaille comme scénariste.

20) Tatouage de corbeau

Hardy a une petite silhouette de corbeau tatouée sur son pec gauche, juste à côté de son mamelon.

Apparemment, ce tatouage a une grande importance dans la vie de l’acteur, car il symbolise ses deux films les plus importants – Mad Max et Le chevalier noir se lève.

21) Tatouage de loup en colère

Le loup « en colère » tatoué sur l’intérieur de son avant-bras gauche symbolise son rôle dans Le revenant.22) Tatouage Sacré-Cœur

Un tatouage de coeur sacré est encré sur son pec gauche, vers ses aisselles.

Apparemment, ce tatouage a longtemps représenté l’amour éternel de Jésus-Christ pour l’humanité, et ceux qui ont ce tatouage montrent leur dévotion à l’église et à Jésus.

23) Crâne portant un tatouage de chapeau

Hardy a un crâne portant un chapeau haut de forme sur son bras gauche. Nous ne sommes pas sûrs de la signification de celui-ci, mais les crânes sont généralement un symbole de la mort. Au moins, l’ajout d’un chapeau haut de forme lui donne cette touche de gentleman.

Le tatouage du crâne de Tom Hardy (Crédit : tom-hardy.org)

24) Tatouage de plume

Juste sous le crâne et le chapeau, Hardy a un autre tatouage de plume situé sur son poignet gauche. Les plumes peuvent avoir une multitude de significations. Ils sont souvent associés aux anges, mais ils peuvent aussi être un symbole de liberté, de courage ou de voyage.

Tatouage de plumes de Tom Hardy sur son bras (Crédit : tom-hardy.org)

25) Tatouage de carte à jouer

Hardy a une carte à jouer tatouée sur le côté droit de son ventre. Il ne semble pas s’agir d’une carte particulière du deck traditionnel. Un tatouage de carte à jouer est traditionnellement utilisé comme symbole de chance et de fortune.

26) Tatouage d’oiseaux volants

Hardy a des silhouettes d’oiseaux volants tatouées sur son épaule droite et son cou. Les oiseaux sont généralement un symbole de liberté.

27) tatouage ‘LH’

Hardy a les initiales de son fils, Louis Thomas Hardy, sur son bras gauche.

28) Tatouage « II Q&R »

Le minuscule tatouage « II Q&R » inscrit sur son biceps droit signifie « Observer et réfléchir », qui serait le mantra de Hardy.

29) Tatouage de chien

Hardy s’est fait tatouer son pitbull Muzzle sur le côté gauche de son dos, en souvenir de son animal de compagnie bien-aimé.

30) tatouage ‘W’

Enfin, il y a un « W » sur le biceps droit de Hardy, qui est un autre clin d’œil à son ex Sarah Ward.