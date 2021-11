Les 3 théories sur le deuxième trailer de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" après la réaction de Tom Holland

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il n’est pas encore sorti et fait déjà plus sensation que tout autre film Marvel. Le film ne sortira en salles que le 17 décembre, mais c’est l’un des plus attendus de la quatrième phase du MCU. Avec Tom Holland Une fois de plus dans la peau de Peter Parker, les fans ont envie de voir le jeune acteur travailler aux côtés de ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Depuis qu’on savait que Spider-Man : Pas de chemin à la maison serait le film qui clôturerait la première trilogie de Tom Holland Comme le wall-crawler, les rumeurs sur l’apparition de Maguire et Garfield n’ont cessé de grandir. Il y a des années, les acteurs ont laissé derrière eux leur position de super-héros, mais maintenant tout indique qu’ils sont de retour. Bien sûr, il convient de noter que plus d’une fois, ils ont eux-mêmes été chargés de démentir cette information.

Andrew Garfield, par exemple, a récemment pris la parole et a rassuré qu’il ne fera pas partie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. De plus, le fait qu’ils n’apparaissent pas dans la première bande-annonce du film a donné une petite raison aux interprètes. Pourtant, l’illusion des fans de Spider-Man est bien plus forte que les propos des protagonistes. Dès lors, l’arrivée de la deuxième avance du film fait sensation.

Dans quelques heures, Marvel et Sony Pictures sortiront un nouvel audiovisuel qui montrera au moins un iota de ce qui va arriver dans le film. Et, afin de promouvoir la nouvelle bande-annonce Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont posté une vidéo en réaction. Mais, la vérité est que cette promotion a généré de nouvelles théories sur ce qui arrivera dans l’avancée de Pas moyen de rentrer.

Les 3 théories sur le deuxième trailer de Spider-Man : No Way Home :

1. Tobey Maguire apparaîtra et non Andrew Garfield :

De nombreux fans assurent qu’après les occasions répétées au cours desquelles Garfield a nié sa participation à Pas moyen de rentrer, le seul qui apparaîtra est Tobey Maguire. De plus, l’une des raisons qui ont amené les fans à penser cela est que le premier Spider-Man n’a jamais parlé du film.

2. Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissent dans la deuxième bande-annonce :

Tom Holland et ses co-stars, Zendaya et Jacob Batalon, ont été très surpris en regardant la bande-annonce. Et, comme si cela ne suffisait pas, ils sont venus s’assurer que les fans seront tout aussi impressionnés. Par conséquent, cela a ravivé les rumeurs selon lesquelles les deux prédécesseurs de l’actuel Peter Parker apparaîtraient.

3. La surprise sera trois Tom Holland :

Depuis plusieurs semaines, cette information retentit de plus en plus fort. Apparemment, le spiderverse est confirmé, mais pas parce qu’il existe trois versions de Spider-Man, mais le même acteur sera répliqué. Et la réaction du protagoniste à la bande-annonce a incité de nombreux fans à souligner à nouveau cette possibilité.

