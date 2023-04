Les 3 séries PRIME VIDEO les plus regardées EN CE MOMENT qui ont quelque chose en commun et VOUS ATTENDRONT

PREMIÈRE VIDÉO

Prime Video a captivé ses téléspectateurs avec trois séries qui sont les plus regardées en ce moment et à ne pas manquer. De plus, ils ont quelque chose en commun qui vous surprendra.

©IMDBLes 3 séries les plus regardées sur Prime Video

le catalogue de Première vidéo Il continue d’être l’un des plus choisis par les utilisateurs. Sa variété, tant dans les films que dans les séries, l’a placé parmi les meilleurs de l’industrie et continue de croître. Cependant, récemment, la plateforme a trouvé la formule exacte pour attirer beaucoup plus de téléspectateurs.

La grande preuve en est qu’actuellement, Prime Video a trois séries qui ont captivé le public et ont une chose en commun : elles partagent toutes le genre fantastique et science-fiction.. Et, selon Flix Patrol, ce sont eux qui continuent de mener le top 10 sur cette plateforme.

C’est pourquoi ces trois fictions sont incontournables, elles vous couperont le souffle et sont idéales pour tous les fans de ces deux genres. Connaissez-les.

Les 3 fictions les plus vues sur Prime Video que vous devez voir :

3. Star Trek : Picard :

Cette production a trois saisons, toutes disponibles sur Prime Video et est l’une des préférées des fans. Il met en vedette Patrick Stuart et en fait, Elle est troisième du classement de la plateforme puisqu’elle est entrée dans le top 10 des plus vues dans plus de 400 pays.

Synopsis officiel :Star Trek: Picard présente Sir Patrick Stewart reprenant son rôle emblématique de Jean-Luc Picard, qu’il a joué pendant sept saisons sur Star Trek: The Next Generation. La série suit ce personnage emblématique dans le prochain chapitre de sa vie.

Bande annonce officielle:

2. Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir :

Malgré le fait qu’elle ait été lancée l’année dernière, cette série qui élargit l’univers de Le Seigneur des Anneaux Il continue d’être l’un des plus populaires. Selon Flix Patrol Il est deuxième du classement Prime Video puisqu’il fait partie du top 10 dans plus de 500 pays.

Synopsis officiel : Commençant dans une période relativement paisible, nous suivons un groupe de personnages alors qu’ils font face à la résurgence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux à la majestueuse forêt de Lindon, la puissante île de Númenor et les coins les plus reculés de la carte, ces royaumes et personnages créeront des héritages qui dureront pour toujours.

Bande annonce officielle:

1.La puissance :

C’est sans aucun doute la série la plus choisie sur Prime Video. Avec une combinaison d’action, de drame, de science-fiction et de fantastique, cette bande est en tête du classement depuis son entrée dans le top 10 de plus de 700 pays. Pour le moment, il a une saison puisqu’il s’agit de l’une des séries les plus récentes de la plate-forme.

Synopsis officiel : The Power est un thriller mondial basé sur le roman primé de Naomi Alderman. Le monde de The power est à nous, mais avec une torsion. Soudain, les adolescentes développent le pouvoir d’électrocuter les gens à volonté. Avec des personnages à Londres et à Seattle, The Power évolue d’un picotement d’adolescente à un renversement complet de l’équilibre des pouvoirs.

Bande annonce officielle:

