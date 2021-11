Les 3 séries Netflix qui promettaient de devenir un succès et ont fini par être annulées

Depuis qu’il a réalisé la première série originale en 2013, Château de Cartes, Netflix le nombre de productions réalisées a commencé à augmenter de façon exponentielle. Bien qu’ils ne soient pas tous bons, dans leur catalogue, vous trouverez d’excellents titres tels que Messe de minuit et La malédiction de Hill House pour les amateurs d’horreur, ou Des choses étranges pour ceux qui recherchent des aventures adolescentes avec un soupçon de nostalgie.

Qu’ils soient bien reçus et que les critiques les approuvent ne signifie pas qu’en Netflix n’allez pas couper à sec une production et arrêter de diffuser de nouveaux épisodes. Il existe des cas emblématiques comme ceux de la série des merveille qui a été un succès (surtout casse-cou) mais ils les ont terminés parce que Disney+ je les insérerais dans l’univers cinématographique Marvel. Il y a aussi des situations comme celles de Sens8, qui en raison de la pression des fans, a réussi à revenir avec un film final. Ci-dessous, vous trouverez trois fictions qui ont été annulées et dont on ne sait rien.

Je ne suis pas d’accord avec ça

Avec deux acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage de Article, la série a été menée par Sophie lillis, Quoi Sydney Novak, et Wyatt Oleff, dans le rôle de barbier Stanley. L’histoire se concentre sur la vie de Sydney qui passe par les problèmes traditionnels de l’adolescence auxquels il doit ajouter les nouveaux pouvoirs qu’il a hors de contrôle. Après une saison et 7 épisodes, il a été annulé en raison des coûts qu’il a générés pour l’entreprise en pleine pandémie.

Le monde caché de Sabrina

Inspiré des bandes dessinées de Archie et mettant en vedette Kiernan shipka, cette série montrait avec un ton plus adulte les personnages devenus populaires dans les années 90 avec Sabrina la sorcière adolescente. Après quatre saisons, la fiction prend fin et la personne chargée de la raconter en est la créatrice, Roberto Aguirre-Sacasa et cela avait aussi à voir avec la pandémie. contrairement à Je ne suis pas d’accord avec ça, est venu mettre un terme à son histoire. Maintenant, Shipka sera à nouveau Sabrina dans le croisement avec Riverdale.

Chasseur d’esprit

En cas de Chasseur d’esprit c’est spécial puisque Netflix ne l’a pas encore officiellement annulé ou David Fincher mettre un terme à l’histoire. Pourtant, après deux saisons très bien accueillies, on n’en a plus entendu parler. En effet, dans un entretien avec Regarde qui j’ai trouvé, l’un de ses protagonistes, Holt McCallany assuré: « Ça s’est arrêté indéfiniment, il est difficile de ne pas penser que plus on attend pour revenir, on ne reviendra jamais, et c’est dommage ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂