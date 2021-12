in

Le succès de Netflix est imparable. La plateforme, qui est en vigueur depuis dix ans en Amérique latine, ne cesse de grandir et tout indique qu’elle va continuer ainsi encore longtemps. Eh bien, au fil du temps, cela montre pourquoi c’est le géant du streaming et pourquoi les utilisateurs continuent de le choisir malgré son âge. En effet, leurs stratégies, qui changent tout le temps, sont bien accueillies par les téléspectateurs.

Bien sûr, il y a quelque chose qui ne change pas dans Netflix Et c’est quelque chose que les abonnés apprécient : le renouvellement de leur catalogue tous les mois. Qu’il s’agisse de nouvelles productions ou de renouvellement saisonnier d’une série, la plateforme parvient à attirer des milliers de fans à travers le monde chaque mois. Cependant, en 2021, seules trois séries ont eu le plus de succès depuis sa première jusqu’à la fin de l’année.

En 2020 Netflix subi toutes les conséquences de la pandémie de COVID 19. En raison des restrictions, les productions ont été contraintes d’arrêter leurs tournages ou, directement, de les suspendre. Cependant, après que son industrie ait été touchée, le service à la demande a relevé la tête et termine cette année 2021 pleine de succès. Découvrez les 3 séries qui ont fait le plus fureur tout au long de l’année.

Les 3 séries Netflix qui ont eu le plus de succès en 2021 :

1. Qui a tué Sara :

D’origine mexicaine Qui a tué Sara c’était l’une des séries les plus regardées dans le monde pendant de nombreux mois. D’ailleurs, telle était la fureur qui a provoqué, deux semaines avant la première de la première saison, Netflix a confirmé qu’il y en aurait une deuxième qui interviendrait juste deux mois après la première. Et, pour l’année prochaine, la plateforme prépare la première du troisième.

« Le passé revient toujours. La mort de Sara a changé le destin d’Álex Guzmán et de la famille Lazcano il y a 18 ans. Alex doit faire attention à son plan de vengeance, car il pourrait découvrir des secrets qu’il ne peut pas contrôler lui-même. Savoir qui était vraiment Sara n’est que le début» C’est le résumé de Netflix.

2. La revanche des Juanas :

Avec une saison de 18 épisodes, La revanche des Juanas C’était l’une des séries les plus regardées en Amérique latine. Egalement d’origine mexicaine, cette fiction allie drame, action et beaucoup de suspense. Bien sûr, il convient de noter qu’on ne sait toujours pas s’il sera renouvelé, mais les fans en redemandent.

« Cinq femmes inconnues découvrent qu’elles portent la même tache de naissance. À partir de ce moment, ils font équipe pour enquêter sur le mystère de leur naissance et trouver l’homme qui a trompé leur mère.», précise le synopsis officiel.

3. Le sorceleur – Saison 2 :

Comment pourrait-il en être autrement le retour de Le sorceleur ce fut un succès total. Après un an sans nouvelles du sorcier Geralt de Rivia, les fans sont devenus fous de ses nouvelles aventures au point qu’il est toujours premier dans le Top10 de Netflix. Dans sa deuxième édition, de seulement 10 épisodes, le protagoniste affronte des monstres terrifiants et un objectif imbattable : protéger la princesse Cirilla d’elle-même.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Convaincu que Yennefer est mort lors de la bataille du mont Sodden, le loup blanc décide d’emmener la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse : Kaer Morhen, la maison de son enfance. Mais, alors que les rois, les elfes, les humains et les démons se battent pour la suprématie au-delà des murs, Geralt de Rivia doit protéger le petit lion de Cintra d’un danger bien plus grand : le pouvoir en elle-même.”.

