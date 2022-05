Les 3 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 2 au 8 mai 2022)

Netflix

Netflix clôture une nouvelle semaine avec des sorties et du contenu qui prennent du temps, mais nous vous proposons ici les 3 séries les plus populaires des sept derniers jours. Voyez ce qu’ils sont!

©NetflixLes 3 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 2 au 8 mai 2022).

La semaine numéro 18 fait déjà partie de l’histoire pour tout le monde et pour le service de streaming Netflix, qui attendent des nouvelles de leur avenir imminent, qui prédit une deuxième baisse d’abonnés, après en avoir perdu près de 200 000. Pendant ce temps, l’outil fondamental pour continuer à capter l’attention des utilisateurs est le contenu, et il y en a 3 dans la catégorie des séries qui sont devenues les préférées.

Au cours des dernières semaines, Bridgerton Elle a été l’émission la plus plébiscitée par les téléspectateurs de la plateforme et c’est pourquoi elle a pris la tête de ce classement d’audience à plusieurs reprises. Cependant, les règles ont changé depuis l’apparition de nouveaux titres qui faisaient également fureur dans l’esprit du public. Passez en revue les 3 programmes les plus regardés du 2 au 8 mai !

+Les 3 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

3- Bridgerton

La deuxième saison a été créée le 25 mars et à partir de là, ils n’ont cessé de récolter d’excellents records, comme étant la série en anglais la plus choisie de l’histoire du streaming, même si elle était loin d’être la marque générale de Le jeu du calmar. Les nouveaux épisodes se sont concentrés sur la vie amoureuse d’Anthony Bridgerton, qui a décidé de trouver une épouse. La bonne nouvelle pour l’adaptation des romans de Julia Quinn, c’est que deux autres opus ont déjà été annoncés et pourraient battre de nouveaux records.

2- Battement de coeur

La Colombie est devenue l’une des nations préférées des abonnés et cela se démontre avec une nouvelle émission qui atteint le sommet du Top hebdomadaire. Dans ce cas, ils ont attiré l’attention avec le synopsis suivant: « Cette nouvelle telenovela colombienne parle d’un homme qui doit voir sa femme mourir et se faire retirer le cœur pour le donner à une autre femme. Il cherche à se venger dans le monde du trafic d’organes. »

1-Ozarks

La deuxième partie de la dernière saison, publiée le vendredi 29 mars, a ajouté suffisamment de téléspectateurs pour faire d’Ozark un la série la plus regardée de la semaine dernière, entre le 2 et le 8 mai. La quatrième saison a condamné la fin de la famille Bryde et ils ont dit au revoir en grand, ajoutant 78 400 000 millions d’heures jouées en seulement trois jours et ce nombre devrait augmenter dans la nouvelle mise à jour officielle de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂