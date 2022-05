Les 3 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (16 au 22 mai 2022)

in

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour Netflix et nous vous présentons ici le Top 3 des séries les plus choisies, où vous verrez une surprise concernant un nouveau titre.

©NetflixLes 3 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (16 au 22 mai 2022).

Le service de streaming peut Netflix ne traverse pas son meilleur moment, mais personne ne peut nier que chaque titre sorti génère une certaine popularité au-dessus de la concurrence. Fait intéressant, les conversations de contenu actuelles ont à voir avec la plate-forme, donc quelque chose de similaire s’est produit cette semaine et nous vous apportons ici en concret les 3 séries qui ont le plus fait parler.

Nous sommes dans les derniers jours de mai et, alors que l’entreprise lance ses stratégies pour tenter de réduire l’impact de la baisse d’abonnés, le seul remède jusqu’à présent, ce sont ses sorties. Au cours du mois, des programmes à succès tels que les dernières saisons de La frange Oui Qui a tué Sara ?mais sera bientôt ajouté choses étranges. Découvrez les émissions Netflix préférées des jours 16 à 22 !

+Les 3 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

3-Ozarks

Dans les derniers jours d’avril, les sept derniers épisodes du drame créé par Bill Dubuque sont arrivés, qui est actuellement considéré comme l’un des meilleurs streaming. L’histoire de la famille Bryde a abouti à un véritable succès en générant des centaines de millions d’heures vues dans ses semaines suivantes, ce qui en fait également l’une des plus choisies de toute l’année 2022.

2- Bienvenue à Eden

La production espagnole n’a eu besoin que d’un premier week-end pour se positionner en tête du classement principal, mais cette fois, elle est tombée à la deuxième place, même si cela montre qu’elle continue intacte. Son scénario flashy est une excellente raison de ne pas le manquer : il suit quatre adolescents avertis des médias sociaux qui sont invités à une fête exclusive sur une plage secrète qui les changera à jamais.

1- L’avocat de Lincoln

Au cours de cette semaine, au cours de laquelle nous avons eu la fin de Qui a tué Sara ?, la présence de L’avocat de Lincolnqui fait son entrée sur Netflix et est rapidement devenue la série la plus regardée ces derniers jours. Mettant en vedette Manuel García Rulfo, ce drame tourne autour d’un idéaliste iconoclaste qui pratique le droit sur le siège arrière de sa Lincoln, prenant en charge des affaires de toutes sortes et de toutes tailles à Los Angeles.

