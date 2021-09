Septembre a tout pour être le mois le plus réussi de l’année pour le service de streaming NetflixAlors que trois de ses chars les plus populaires ont lancé de nouvelles saisons et que le nombre de téléspectateurs pourrait atteindre un sommet sans précédent. Au cours de la semaine dernière, nous avons eu trois titres qui se sont démarqués des autres dans le Top 10 et ici, nous allons vous montrer ce qui a été le plus choisi par le monde ces jours-ci.

Dans la dernière mise à jour, nous vous montrons que Le vol d’argent Il se situait en première position et il se répète cette semaine, puisque ses épisodes continuent de générer de l’impact sur les réseaux. Appât à clics et Bonnes filles, les programmes qui se trouvaient aux positions 2 et 3 sont désormais tombés en 4 et 5, confirmant qu’il ne doit pas être exclu des propositions les plus intéressantes de la plate-forme.

+ Les 3 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (13-19 septembre)

3- Moments décisifs : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

À l’occasion du 20e anniversaire de l’attaque des tours jumelles, Netflix a lancé une série documentaire dans laquelle ils montrent comment la planète a changé après le 11 septembre. Le réalisateur Brian Knappenberger raconte cette attaque en cinq parties, à partir de points de vue éclairants et de récits personnels sur la façon dont la catastrophe a marqué un avant et un après dans la vie des Américains.







2- La Maison du Papier

Il est arrivé sur Netflix le 3 septembre, mais les fans continuent de le classer parmi les plus regardés en streaming. Il y avait 5 chapitres vibrants de sa dernière saison, même si nous n’avons pas encore atteint la conclusion de l’histoire, puisque les 5 prochains épisodes seront disponibles à partir du 3 décembre.







1- Lucifer

La première place a été occupée par la série mettant en vedette Tom Ellis, après la première de son sixième et dernier volet le 10 septembre, faisant ses adieux à tous ses fans. Bien qu’il y ait des rumeurs sur un spin-off ou une éventuelle suite, la saison 7 a déjà été écartée par les responsables d’avoir déclaré que l’histoire se terminait comme ils le souhaitaient.