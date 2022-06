Les 3 séries les plus vues sur Prime Video la semaine dernière (20-26 juin)

in

Première vidéo

Prime Video propose un certain nombre de titres intéressants dans son catalogue de séries et aujourd’hui, nous allons vous dire quels sont les plus visionnés la semaine dernière.

©IMDBL’été où je suis devenue jolie

Première vidéo C’est une plate-forme parfaitement capable de rejoindre ce qui spoilers nous aimons souligner comment La guerre du streaming. En ce sens, le vaste catalogue du service comporte des séries très variées afin que tous les membres de la famille puissent profiter des titres originaux de Première vidéo ainsi que des alternatives avec beaucoup d’histoire et la même qualité.

Les sept jours qui se sont écoulés ont un peu déplacé les trois séries les plus choisies par les abonnés du monde en Première vidéo. Bien que deux entrées restent dans le TOP 3 de la même manière qu’elles l’étaient lors de la semaine 24 de 2022, nous avons un nouveau numéro 1 qui a également un thème très éloigné de l’action et de la science-fiction qui ont dominé ces derniers temps.

+La série la plus regardée sur Prime Video

.3. attrapeur

Jack Reacher est un ancien officier de la police militaire de l’armée américaine qui visite la ville rurale de Margrave, en Géorgie, et est arrêté pour meurtre. Après avoir été libéré, il rejoint Oscar Finlay et Roscoe Conklin pour enquêter sur un grand complot qui comprend des policiers corrompus, des politiciens et des hommes d’affaires importants. Avec Alan Ritchson.

.deux. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « Les garçons » il s’est mis à éliminer les super-héros corrompus avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre salement. Maintenant, le groupe dirigé par le justicier Billy Butcher parvient à égaliser les chances contre l’instable Homelander et son équipe apparemment invincible.

.1. L’été où je suis devenue jolie

Chaque été, Belly et sa famille se rendent à la maison de plage des pêcheurs à Cousins. Chaque été est le même jusqu’à ce que Belly ait seize ans. Ensuite, les relations seront testées, des vérités douloureuses seront révélées et Belly sera changé pour toujours. C’est un été de premier amour, de premier chagrin et de croissance – c’est l’été où elle devient jolie !

