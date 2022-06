Les 3 séries les plus vues sur Prime Video la semaine dernière (13-19 juin)

Première vidéo

Prime Video est l’un des services de streaming les plus importants et propose des séries à succès qui rivalisent pour être les plus vues de son catalogue. Attention!

©IMDBLes plus vues sur Prime Video

Première vidéo fait partie des plateformes de streaming les plus compétitives grâce à un large catalogue qui comprend des productions originales de haute qualité avec lesquelles il séduit de nouveaux publics ainsi que des téléspectateurs divertissants qui l’ont déjà choisi. Cette fois, nous allons analyser les trois émissions de télévision qui ont dominé la liste des plus regardées cette semaine.

On peut parler d’un certain penchant pour l’action et la science-fiction dans les séries qui comptent parmi les plus regardées par les abonnés de Première vidéo entre le 13 et le 19 juin 2022. De plus, ces programmes sont des productions originales de la plateforme, qui fait l’éloge du catalogue que présente ce service. Commençons par le classement !

+La série la plus vue sur Prime Video

.3. attrapeur

Jack Reacher, un ancien policier militaire de l’armée américaine, se rend dans la ville rurale de Margrave, en Géorgie, et est arrêté pour meurtre. Après avoir été libéré, il fait équipe avec Oscar Finlay et Roscoe Conklin pour enquêter sur un complot majeur impliquant des policiers, des politiciens et des hommes d’affaires corrompus. Alan Ritchson est l’acteur choisi pour donner vie à l’imposant personnage principal.

.deux. ciel nocturne

Irene et Franklin York, un couple de retraités, ont un secret : une caméra enterrée dans leur jardin qui les mène miraculeusement sur une étrange planète désertique. Lorsqu’un jeune homme énigmatique arrive, l’existence tranquille des York est bouleversée et la chambre mystérieuse qu’ils pensaient si bien connaître s’avère être bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer.

.1. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « Les garçons » il s’est mis à éliminer les super-héros corrompus avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre salement. Maintenant, pour la première fois, il y a une chance que le groupe dirigé par Billy Butcher trouve un moyen d’affronter Homelander et son équipe invincible sur un pied d’égalité.

