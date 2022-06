Les 3 séries les plus vues sur Prime Video cette semaine (30 mai au 5 juin)

Première vidéo

Prime Video possède un catalogue intéressant de séries qui rivalisent pour être le contenu le plus attractif de la plateforme. Lequel a gagné cette semaine ?

©IMDBLes garçons

C’est une semaine spéciale pour les utilisateurs de Première vidéo avec la première de la troisième saison tant attendue de Les garçons, la série qui montre un monde où les super-héros dotés de pouvoirs ne sont vraiment pas tout ce qu’ils semblent être. Cette émission télévisée deviendra-t-elle la plus regardée des derniers jours sur la plateforme ? Bien sûr, il existe des alternatives tout aussi importantes dans le menu principal.

Première vidéo Il a un grand nombre de ses propres productions qui se disputent la première place en tant que semaine après semaine la plus regardée. Les genres des trois premiers lieux peuvent être très variés, mais la vérité est que les audiences de cette plateforme augmentent de plus en plus car il y a quelque chose qui ne change jamais : la qualité de l’offre ! Voyons ce qui s’est passé dans la semaine du 30 mai au 5 juin.

+La série la plus vue sur Prime Video

.3. Bosch : héritage

Bosch gagne maintenant sa vie en tant que détective privé deux ans après avoir quitté le département de police de Los Angeles et se retrouve à travailler avec un ancien ennemi et avocat de premier plan, Honey. « argent » Chandler. Pendant ce temps, la fille de Bosch, Maddie, s’aventure dans le monde du département de police de Los Angeles.

.deux. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « Les garçons » il entreprend d’éliminer les super-héros corrompus avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre salement. La saison 3 présente une opportunité imbattable pour Billy Butcher et son équipe de vaincre enfin El Patriota et son équipe apparemment invincible. La justice triomphera-t-elle ?

.1. ciel nocturne

Irene et Franklin York, un couple de retraités, ont un secret : une caméra enterrée dans leur jardin qui les mène miraculeusement sur une étrange planète désertique. Lorsqu’un jeune homme énigmatique arrive, l’existence tranquille des York est bouleversée et la chambre mystérieuse qu’ils pensaient si bien connaître s’avère être bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer. Suspense et science-fiction garantis !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂